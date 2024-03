¿Cuándo y por qué Estados Unidos empezó a cambiar el horario?

Pero no todo el mundo ha optado por seguir el horario de verano. Sólo 70 países de todo el mundo “extienden la luz del día” cada año. En EE.UU., los estados no están obligados por ley a seguir el horario de verano; Hawai y la mayor parte de Arizona no lo respetan. Otros estados, como Florida y California, están trabajando para adoptar el horario de verano durante todo el año (en lugar de solo entre marzo y noviembre).

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.