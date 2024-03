Exclusiva: Estados Unidos se preparó “rigurosamente” para un posible ataque nuclear de Rusia en Ucrania a finales de 2022

“Hemos estado menos preocupados por la perspectiva inminente desde ese período, pero no es algo que esté totalmente fuera del radar”, me dijo un alto funcionario estadounidense. “Seguimos perfeccionando los planes y… no está más allá de la posibilidad de que podamos enfrentar al menos el riesgo creciente de esto nuevamente en los próximos meses”.

Los funcionarios estadounidenses desestimaron las advertencias rusas pero temieron la motivación detrás de ellas. “Los mensajes públicos rusos salieron del campo de izquierdas sobre la posibilidad de que Ucrania use una bomba sucia, lo que consideramos que no se basaba en algo real”, me dijo el primer alto funcionario de la administración. “Más preocupante” para este funcionario era que los rusos dirían estas cosas “ya sea como pretexto para hacer alguna locura o como tapadera para algo que ellos mismos estaban pensando hacer. Eso era bastante alarmante”.

