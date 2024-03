Un multimillonario de la industria del carbón construye la mayor central de energía limpia del mundo y es cinco veces más grande que París

El conglomerado minero-mediático indio denunció el informe de Hindenburg como “infundado” y “malintencionado”. Pero eso no logró detener un impresionante desplome bursátil que, en un momento dado, eliminó más de US$ 100.000 millones del valor de sus empresas cotizadas. La fortuna personal de Gautam Adani también se vio afectada, con un desplome de más de US$ 80.000 millones en el mes siguiente a la publicación del informe.

“Una región tan grande, una región tan libre de obstáculos, no hay vida silvestre, no hay vegetación, no hay viviendas. No hay ninguna alternativa mejor para ese terreno”, afirmó Adani.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.