ANÁLISIS | Trump necesita US$ 500 millones, y rápido

El nuevo drama de Trump se refiere a su lucha por conseguir una fianza que cubra US$ 464 millones más intereses para poder apelar una sentencia de fraude civil contra él, sus hijos adultos y su empresa. Si de alguna manera no puede encontrar el dinero para este lunes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, podría comenzar a confiscar algunos de los activos de Trump para financiar su obligación con el estado. Ha sentado las bases con presentaciones judiciales que sugieren que la propiedad y el campo de golf de Trump en Seven Springs en el condado de Westchester, Nueva York, podrían estar entre sus primeros objetivos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.