Uribe afirma que la promoción de un juicio en su contra obedece a “venganzas políticas”

A través de un mensaje en sus redes sociales, Uribe dijo que la iniciativa no obedece a delito alguno: “Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la Justicia. Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara para que me ayudara en este caso”, afirmó.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.