Tareck El Aissami: caída libre de uno de los más cercanos funcionarios de Chávez y Maduro

El Aissami publicó entonces un anuncio pagado en The New York Times en el que aseguraba que las autoridades estadounidenses habían sido engañadas por sectores interesados en que las relaciones entre ambos países no se restablecieran.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.