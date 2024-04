Jorge Glas denuncia que fue golpeado durante su detención tras la irrupción de la Policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito

Glas describió, además, las condiciones en las que dijo que permanece arrestado. “Yo llevo tres días sin dormir y estoy en huelga de hambre. No he comido ni he dormido y no me han dado mis medicamentos para el dolor”, comentó y agregó que está en una habitación sin luz.

“Me tiraron contra la pared, me golpeé en la cabeza con la pared y luego me comenzaron a dar puntapiés y rodillazos en las caderas, sobre todo en la cadera derecha para tirarme al piso. Traté de alejarme como es natural, entonces se me tiran encima, me patean las costillas y uno de estos tipos, enmascarado de negro que después me dijo que era del GIR (Grupo de Intervención y Rescate), me dijo: ‘Para que te acuerdes de mí’ y me dislocó el pulgar izquierdo. Por el infinito dolor que ese método de tortura causa, además de verse el dedo colgante, uno afloja el brazo, entonces me esposaron de una mano, pero me dislocaron el pulgar del dedo derecho, y me esposaron de esta manera”, detalló.

“Yo estimo entre 10 y 15 personas armadas, yo abro la puerta, me ponen las linternas en la cara, me empujan con los fusiles, entonces yo me caigo en un asiento, comienzan a gritarme, y yo les digo ‘déjenme vestirme’ porque estaba en pijama”, describió.

