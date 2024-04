EXCLUSIVA | Nuevas pruebas cuestionan la narrativa del Pentágono sobre un horrible atentado durante la retirada de Estados Unidos de Afganistán

Aunque no podía estar seguro de que los soldados hubieran disparado directamente contra la multitud de civiles afganos que tenían delante, afirmó: “No habrían disparado al aire”. A los soldados se les había dicho que no hicieran disparos de advertencia, dijo, ya que estas rondas disparadas al aire a menudo aterrizaban más tarde en zonas civiles. “No era una orden directa”, añadió. “Pero era un acuerdo común: nada de disparos de advertencia”. Dijo que no creía que ninguno de los disparos realizados en la ventana de cuatro minutos de disparos audibles en el nuevo video hubieran sido disparos de advertencia.

El portavoz del Pentágono, Lodewick, dijo que no se entrevistó a ningún afgano para la investigación original AR 15-6 “porque su alcance y enfoque en las operaciones estadounidenses no lo exigían”. Dijo que la revisión complementaria fue “aún más refinada” en su alcance, centrándose más en los acontecimientos antes de la explosión y el atacante, “y de nuevo no presentó ninguna necesidad abrumadora para la búsqueda de información externa centrada en Afganistán”.

“Espero que algún día me pregunten”, dijo. “Ahora estoy a salvo. Me siento bien… A veces solo me atormenta este secreto que tengo en mi mente”.

