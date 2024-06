ANÁLISIS | El calvario de Pence no disuade a los posibles compañeros de lista de Trump

Rubio adoptó un enfoque más discreto en comparación con algunos de sus rivales. Pero el senador de Florida, que mucha gente en Washington cree que aún alimenta ambiciones presidenciales tras perder de forma humillante ante Trump en las primarias de 2016, parece haber estado intentando hacerse más aceptable como candidato a la vicepresidencia. Criticó fervientemente la condena de Trump en Nueva York y en mayo dijo en el programa “Meet the Press” de NBC que solo aceptaría el resultado de las elecciones de 2024 si era justo, a pesar de que no había indicios de que no lo fuera.

El senador de primer mandato no tuvo miedo de promover sus propias credenciales. En unos comentarios sorprendentemente francos en Fox News el lunes, dijo: “Si Trump coge el teléfono y te llama, el primer tipo de pensamiento que tienes que tener contigo mismo no es solo ¿podría ser vicepresidente?, sino ¿podría estar en última instancia en la gran silla? Y mira, si me lo pidiera, me lo pensaría, pero creo que la respuesta es sí”, dijo.

Puede que Trump no piense en lo que ocurrirá con su movimiento Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés) cuando él ya no esté activo en política. Pero el vicepresidente de un segundo mandato también podría estar en condiciones de convertirse en su heredero político, una propuesta especialmente atractiva para alguien como J.D. Vance, de 39 años, que pasó de ser un duro crítico de Trump a un protegido de MAGA.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.