Este país es la cuna del índice nacional de felicidad. Pero ¿cómo es realmente vivir allí?

“El mero hecho de que llevemos ropa diferente y tengamos todos esos coches de otros países no nos va a servir para nada”, afirma. “El cambio nos va a afectar mucho. Algunos no están contentos, otros tienen miedo, no saben qué va a pasar, si podrán sobrevivir. Pero cuando somos una sola fe, tenemos que hacerlo, no hay nada que no podamos hacer”.

Según datos del Gobierno, la renta per cápita en Bhután es de 115.787 ngultrum (US$ 1.387) al año. Cuando un vuelo de Paro a Bangkok cuesta US$ 350, los viajes internacionales siguen estando fuera del alcance de muchos butaneses.

“Debo decir que nuestra gente era realmente feliz, pero ahora, debido a todas esas cosas modernas y a todas esas tecnologías que están entrando, de alguna manera estamos más desconectados y entonces tendemos a estar más deprimidos y más tristes”, dice Tandin Phubz, creador de la página de Facebook Humans of Thimpu (Humanos de Thimpu), que presenta fotos y perfiles de gente común de la capital al estilo del famoso proyecto Humans of New York (Humanos de Nueva York) de Brandon Staunton.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.