ANÁLISIS | Por qué las mujeres blancas de clase trabajadora podrían ser tan decisivas en la elección de este año en EE.UU.

McHenry dijo que en sus encuestas, un significativamente número mayor de estas mujeres de clase trabajadora dicen que estaban mejor en lo económico bajo Trump que bajo Biden. La última encuesta nacional del New York Times/Siena refuerza ese hallazgo: entre las mujeres blancas sin título universitario, el 54% dijo que las políticas de Trump las habían ayudado personalmente, mientras que un casi idéntico 53% dijo que las políticas de Biden las habían perjudicado, según resultados no publicados proporcionados por Siena. Estas mujeres pueden sentir una conexión personal más fuerte con Harris de lo que lo hicieron con Biden, señaló McHenry, pero los resultados de las encuestas como esos dejan claro que no creen “que las cosas sean mágicamente mejores porque Joe Biden se retiró de la elección. Todavía están sintiendo los efectos de la inflación; todavía no están contentas con lo que pasa en la frontera”.

