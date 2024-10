ANÁLISIS | Cómo Liz Cheney intentó dar permiso a las mujeres del Partido Republicano para votar a Harris

“Si estás hablando del tipo de republicano que ha encontrado que la influencia de Trump en el partido es nociva, miras esto y dices: ‘Ves, no puedo votar a ese tipo. No puedo hacer esto'”, dijo la encuestadora republicana Kristen Soltis Anderson a Kasie Hunt en “CNN This Morning” este lunes. “Pero al mismo tiempo, ¿hay alguien a quien no le importe en absoluto la política pero que vea estos clips en su vida detrás de eso como algo divertido? Realmente existen, y son parte de la coalición de Trump”.

