Jenniffer González gana las elecciones en Puerto Rico y el independentismo queda segundo, según resultados preliminares

Los residentes de la isla no tienen derecho a votar por el presidente de Estados Unidos porque Puerto Rico es un territorio y no un estado de la nación. Sin embargo, Pedro Pierluisi, actual gobernador y miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) que apoya que la isla se convierta en un estado, aprobó este año una votación que no cuenta para los resultados oficiales.

