Sony no había estado tan de moda desde que lanzó el Walkman

Van Dreunen dijo que en el pasado no había tanta demanda de adaptaciones de videojuegos para películas y televisión. Sin embargo, “The Last of Us” demostró que Sony tenía la oportunidad de llevar más propiedad intelectual de Sony a la pantalla grande.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.