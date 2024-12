Esto es lo que incluye y lo que no incluye el acuerdo de financiamiento que evitó el cierre del gobierno

El proyecto de ley final no reautoriza la financiación federal para el Programa de Investigación Pediátrica Gabriella Miller Kids First del Instituto Nacional de Salud. Pero el Senado aprobó el viernes por la noche la medida como un proyecto de ley independiente, que autoriza US$ 12,5 millones por año durante cinco años. La legislación, que fue aprobada por la Cámara en marzo y ahora pasa a Biden para su firma, financiará el programa hasta 2028.

Actualmente, muchos estados tienen leyes que abordan la publicación de NCII, pero esta regulación, que se introdujo a principios de este año como la Ley Take it Down, habría sido la primera con carácter federal.

