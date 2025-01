Neymar insinúa una posible reunión con Messi y Suárez en exclusiva para CNN mientras apunta a la Copa del Mundo

“He logrado mucho más de lo que esperaba. Estoy muy contento con mi carrera, con las cosas que he hecho, donde he jugado. Obviamente, piensas en lo que podrías haber hecho aquí y allá, pero todo es parte del fútbol. Nunca vas a ganar todos los trofeos. Estoy muy contento con todo lo que he hecho hasta ahora”.

Entonces, ¿cree que ha logrado lo que quería en el juego? “Muchas cosas han cambiado. Yo era un niño. Hoy soy un hombre. Hoy tengo una familia. Tengo a mis hijos. A lo largo de los años, he aprendido mucho, he experimentado muchas dificultades, pero he logrado superarlas todas”, le dice a CNN.

