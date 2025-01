Las mujeres jóvenes tienen casi el doble de probabilidades de ser diagnosticadas de cáncer que los hombres jóvenes en EE.UU.

“Tuve un especialista de mama, un [ginecólogo] y un médico de familia que me dijeron que no era nada”, dijo. “Si les hubiera hecho caso, no sabemos dónde estaría ahora”.

“Solo porque era más joven siento que no me tomaron en serio”, dijo Kiki. “Pero seguí insistiendo, diciendo: ‘No, algo no va bien’”.

