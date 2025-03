Hoy en día no existe un paralelismo directo, pero, según los expertos, existe el riesgo de que Moscú utilice ahora la falsa narrativa de que Zelensky es ilegítimo por no haber convocado elecciones –la legislación ucraniana establece claramente que no se pueden celebrar elecciones durante la ley marcial– para volver a presentar la guerra como algo que debe resolverse internamente en Ucrania y, en última instancia, provocar un cambio de régimen.

Al final, el mayor problema de los acuerdos de Minsk, especialmente de Minsk II, no fue lo que aparecía en el texto, sino lo que no. No hay ni una sola mención a “Rusia” en todo el texto , a pesar de las claras pruebas de que Rusia estaba armando a los separatistas y enviando refuerzos del Ejército ruso.

Fischer argumenta que el deseo de Trump de terminar la guerra rápidamente sugiere que EE.UU. no solo podría estar en riesgo de alcanzar un acuerdo defectuoso apresuradamente, sino que en realidad podría estar dispuesto a conformarse con algo que no ofrezca soluciones a largo plazo. “Los acuerdos de alto el fuego integrales no se negocian rápidamente… son muy complicados, con muchas complejidades… Y no creo que esto sea lo que la administración Trump está buscando”, dijo a CNN.

