Oscar Zago sobre su cruce con Almirón: “Fueron hechos bochornosos”

“La polémica empezó antes. No empezó ahí. El hecho de Menem de haber levantado cuando su tablero le indica 128 diputados que no hay quórum. Eso no está mal porque si vos lees el reglamento es lo que dice el reglamento”, añadió.

“Sabemos que no hay que entrar en las agresiones y hacernos partícipe de algo que no nos corresponde y menos que menos en mi bloque, que en ese momento y en ese tema no teníamos nada que discutir porque nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y así que, bueno, no teníamos que habernos prendido en las agresiones para terminar como terminó”, remarcó.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.