Ramiro Castiñeira: “La economía en general, salvo carnes, la inflación estaría creciendo a un ritmo del 1,8%”

“La inflación va a ir, no a buscar el 20% que estábamos hablando, la inflación va a ir a buscar directamente un dígito anual. Porque por primera vez Argentina ahora equilibró las cuentas públicas y eso hizo de que el Banco Central dejó de emitir pesos para financiar al Estado y en consecuencia al no emitir pesos, una vez que se agota el tanque inflacionario del Plan Platita, no tengas dudas que se va la brecha a cero, se va la inflación a un dígito y Argentina recupera la liberación del mercado cambiario”, cerró.

