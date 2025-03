Desaparecidos pero no olvidados: cómo los ucranianos buscan a seres queridos utilizando la IA y ejército de familias

“Le pido a Dios que me devuelva a mi hijo. No necesito nada más. Solo que me lo devuelva”, dijo.

Ocheretnaya también proporcionó su ADN, pero la base de datos no encontró ninguna coincidencia. “Significa que está vivo; lo sé. Quizás esté en una prisión donde aún no han liberado a los presos, así que su nombre no aparece por ninguna parte”, dijo.

