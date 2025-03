Más de la mitad de las deportaciones a El Salvador se hicieron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, dice funcionario

“El Gobierno no se ‘negó a cumplir’ una orden judicial. La orden, que no tenía base legal, fue emitida después de que los extranjeros terroristas (del Tren de Aragua) ya habían sido expulsados ​​del territorio estadounidense”, dijo Leavitt en un comunicado, insistiendo en que no había conflicto entre las acciones de la administración y la orden escrita.

“En particular, dada la información de los demandantes, no refutada por el gobierno, de que los vuelos están saliendo activamente y planeando partir, no creo poder esperar más”, dijo el juez federal de distrito James Boasberg durante la audiencia. “Cualquier avión que contenga a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.