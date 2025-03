“Mamá, estoy cansada, quiero morir”: ataques de Israel en Gaza marcan a toda una generación de niños palestinos

“Están interactuando. He visto a niños que simplemente te miran y no dicen nada. No lloran, solo miran el espacio (a su alrededor), me preocupo más por (esos) niños”, dijo Foa.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.