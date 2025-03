Se avecina un momento fatídico mientras el equipo de Trump intenta eludir el poder judicial

“El objetivo de Marbury v. Madison… es que primero se acuda al tribunal de distrito para cuestiones federales y de derecho constitucional, así que él no lo entiende”, dijo Corey Brettschneider, profesor de la Universidad de Brown y presentador del podcast “The Oath and the Office”. “Si cree que la Corte Suprema puede opinar en última instancia, entonces cree que el tribunal de distrito puede opinar sobre estos asuntos”.

La certeza de Miller fue reflejada elste lunes por el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, quien expresó su desprecio por la idea de que la represión fronteriza de Trump pudiera ser limitada. “No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos”, declaró Homan a Lawrence Jones de Fox News.

