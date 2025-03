Él advirtió que ella lo drogó y que era peligrosa. Ahora, la acusan de matar a un reportero de Telemundo

“Cuando mi amigo finalmente me encontró, pensó que podría estar muerto, e incluso después de recuperar el conocimiento, me sentí perdido, incapaz de pensar con claridad. La experiencia fue una pesadilla de la que aún no he despertado del todo”, escribió en la declaración de la víctima.

“El mundo se volvió completamente oscuro. Me sentí mareado y supe que algo no andaba bien, así que entré un poco en pánico, ¿sabes? Pensé: ‘Tengo que volver al lugar donde me estaba quedando’”, dijo.

En 2022, Colbert fue arrestada dos veces en Las Vegas por delitos graves de hurto grave y administración de drogas para coparticipar en un delito grave, según consta en los registros judiciales. En ambos casos, fue acusada de drogar a hombres en sus habitaciones de hotel y robarles. Los cargos fueron desestimados porque las víctimas no quisieron declarar ante el tribunal, según declaró a The Associated Press el abogado de Colbert en esos casos, Daniel Lippmann.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.