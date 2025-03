Esposa de migrante venezolano presuntamente deportado a El Salvador niega que forme parte del Tren de Aragua

“Yo estoy segura de mi esposo, yo lo conozco bien, tengo 11 años con él. Yo sé que no es un mal muchacho. No pertenece al Tren de Aragua. No le gustan las cosas malas. A él le gusta el fútbol, le gusta trabajar. No se fue a hacer cosas malas, se fue para allá para terminar mi casa”, remarca Parra, cuya historia se suma a la de otras familias que dicen haber reconocido a sus seres queridos en el grupo deportado a El Salvador.

CNN no puede confirmar independientemente que Yamarte Fernández esté entre los migrantes venezolanos deportados a El Salvador. El Gobierno de Venezuela no ha respondido a las consultas sobre el tema, en tanto que el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que hizo una revisión “cuidadosa” para verificar que las personas deportadas pertenecen al Tren de Aragua, pero no ha presentado pruebas de ello ni un listado.

