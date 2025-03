Los funcionarios de Trump justifican la amenaza de una recesión, pero ellos también lo resentirán

Las preocupaciones sobre la recesión no siempre se convierten en recesiones. Aunque los estadounidenses fueron pesimistas sobre la economía de EE.UU. durante toda la presidencia de Joe Biden y los precios en aumento debido a la inflación amargaron el ánimo nacional, no se materializó una recesión, al menos no técnicamente. De todos modos, los demócratas perdieron las elecciones de 2024.

