Los adolescentes están en crisis. Los creadores de “Adolescence”, de Netflix, quieren que los adultos presten atención

No fue mi decisión. Eso fue lo que [el director Phil Barantini y Graham] captaron de mí cuando me involucré, y me emocionó mucho. La razón por la que me encanta desde la perspectiva de la escritura es que te anima a pensar de una manera completamente diferente.

Aún no hemos llegado a ese punto. Está a punto de cumplir 9 años y le gustan “Los Gremlins” y Roald Dahl. Aún no está en condiciones de interesarle el móvil, y desde luego no le interesan los vlogs ni los blogs ni nada de eso.

Lo está destruyendo un sistema escolar que no lo ayuda. Lo están destruyendo sus padres, que no lo ven realmente. Lo están destruyendo sus amigos, que tal vez no lo contactan como él necesita. Lo están destruyendo su propia química cerebral y las ideas que ha consumido. Todos estos elementos están en juego.

Siempre decíamos: “Esto no es una novela policíaca, sino un porqué”. Por eso vamos a la escuela en el segundo episodio, porque si no hubiéramos visto el sistema educativo, no lo habríamos entendido bien. Si no hubiéramos visto cómo se comportan sus compañeros, no lo habríamos entendido bien. En el tercer episodio, intentamos comprender cómo funciona su cerebro y qué ha procesado.

Mientras me inclinaba y trataba de comprender, en realidad encontré muchas cosas que me sorprendieron y muchas ideas que, si las hubiera escuchado en el momento equivocado, me habrían llevado a viajes que estoy muy agradecido de no haber emprendido.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.