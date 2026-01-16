Con Sinner, Alcaraz y Sabalenka como favoritos, arranca el Open de Australia

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

El tenis tendrá desde este fin de semana el comienzo de la primera gran atracción de la temporada 2026. Es el Open de Australia, que durante dos semanas mostrará a las mejores raquetas femeninas y masculinas, con un ambiente que desbordará pasión tenística como lo hacen cada temporada los entusiastas aficionados australianos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner parten como los notorios y claros favoritos para quedarse con el preciado trofeo en la rama masculina. Novak Djokovic querrá apoderarse del titulo 25 de Grand Slam, sabiendo que la empresa no le resultará nada sencilla. Daniil Medvedev, reciente ganador en Brisbane, es una raqueta a considerar. Otro jugador que ha evolucionado y habrá que prestarle especial atención, es el canadiense Félix Auger-Aliassime. Alexander Zverev, no aparece en el radar de los favoritos, pero su desbordante talento no se puede subestimar. Otro que no aparece en los reflectores es el griego Stéfanos Tsitsipas, quien perdió recientemente en el debut en Adelaida, pero se dice con confianza para trepar en lo alto del Major australiano.

En la rama femenina, Aryna Sabalenka es la indiscutida máxima favorita para coronarse como campeona. Detrás de la bielorrusa aparecen raquetas de mucho brillo y peso a considerar. Madison Keys, última campeona del Major australiano, Iga Swiatek, o Coco Gauff, números 2 y 3, respectivamente del ranking de la WTA. Todas son raquetas que amenazan el reinado indiscutido que tiene de momento Sabalenka.

Jannik Sinner y Madison Keys fueron los últimos campeones del primer Grand Slam del año. Djokovic es quien más títulos individuales tiene en el Open de Australia, con 10 títulos en su cosecha. El certamen reparte 111,5 de millones de dólares australianos.

Tras el retiro de Federer y Nadal, y el lógico declive del paso del tiempo que trajo en Djokovic, el deporte blanco vio nacer otro imperio. Es el que representan el español Carlos Alcaraz, y el italiano Jannik Sinner, números 1 y 2, respectivamente, en el ranking de la ATP.

Ambos se apoderaron de los cuatro torneos de Grand Slam en 2025. Roland Garros y US Open fueron para Alcaraz. En tanto que los Open de Australia y de Wimbledon terminaron en manos de Sinner.

Sus incendiarios repertorios tenísticos, sus arrasadores golpes, sus desbordantes talentos y una mentalidad de hierro hacen de Sinner y de Alcaraz un verdadero clásico del tenis moderno y constituye el partido que todo el ambiente del tenis espera. En esta edición del Open de Australia jugarán el mismo día hasta el viernes 30 de enero, cuando se disputarán las semifinales del torneo. La única manera de enfrentarse uno contra otro se daría en una hipotética final.

Debutará este domingo 18 de enero ante el crédito local, Adam Walton, actual número 79 del ranking ATP: En la primera semana Alcaraz no tendrá que enfrentarse a ningún cabeza de serie.

En los cuartos de final un hipotético choque con Tommy Paul o Alejandro Davidovich, podrían significar rivales de cierto riesgo.

En semifinales, el cuadro de Alcaraz muestra en el horizonte a tres hipotéticos rivales de mucha jerarquía. Alexander Zverev, que llega este año más en silencio que años anteriores, pero su fascinante tenis que siempre amaga con explotar en búsqueda de su Major: es alguien a respetar.

Daniil Medvedev, viene de ganar el ATP 250 de Brisbane, y lo hizo con un brillo propio de su mejor momento en 2021 cuando se quedó con el US Open. El ruso viene con ojo de tigre, de modo que será una raqueta a seguir con especial cuidado.

Otro tenista que ha mostrado una gran evolución en la última temporada es el canadiense Auger-Aliassime, quien querrá confirmar su ascendente tenis.

No serían hipotéticos rivales fáciles ninguno de los tres para Alcaraz. Y para estas raquetas, ganarle a Alcaraz a cinco sets representaría un reto de lo más complejo.

En la hipotética final, Alcaraz se mediría con Jannik Sinner, o bien con Novak Djokovic.

Sinner va en búsqueda de su tercer título consecutivo en Melbourne.

En el comienzo del certamen Sinner debutará el domingo 18 con el francés Hugo Gaston, número 94 en el ranking de la ATP.

En la tercera ronda, podría tener que medirse con el brasileño Joao Fonseca, uno de los talentos que todo el tenis espera estalle. De momento, el brasileño de 19 años llega con dolores en la espalda, que lo llevaron a abandonar recientemente el torneo de Adelaida.

En la cuarta ronda, un hipotético cruce con el ruso Karen Khachanov (ATP 17), sería un choque de muchísimo riesgo.

En cuartos de final, aparecen en el horizonte tres raquetas de mucha peligrosidad: Ben Shelton, Casper Ruud y Denis Shapovalov.

En semifinales, el riesgo serio aún más empinado: Novak Djokovic, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz.

En la final se daría el duelo clásico de estos tiempos ante Carlos Alcaraz.

Aryna Sabalenka es una fuerza arrolladora de la naturaleza a la cual le ha dotado su ambicioso plan de seguir mejorando día a día en su tenis. Ello se refleja en su fiereza competitiva, en el raid de títulos y en la consolidación absoluta como reina en el circuito de la WTA.

Su claro favoritismo a campeonar la tendría con una posible final con Iga Swiatek, con quien se ha establecido el clásico moderno en la rama femenina.

La bielorrusa debutará este sábado 17 ante la francesa Tiantsua Rakotomanga, 118 en el ranking de la WTA.

En segunda ronda se mediría ante una finalista de un Grand Slam, como la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

En el caso de la bielorrusa acceda a la tercera ronda, podría chocar con la británica Emma Raducanu, quien llega con problemas físicos, pero quien ha ganado el US Open; es una tenista de mucha calidad.

En octavos, aparecen crecientes obstáculos como lo son la danesa Clara Tauson, o la canadiense Victoria Mboko.

En cuartos, el nivel de exigencia aumenta, ante los posibles choques ante la notable tenista italiana Jasmine Paolini, o bien ante la ucraniana Marta Kostyuk.

En semifinales, los nombres de Coco Gauff o Mirra Andreeva representan un riesgo superlativo.

En la hipotética final, el duelo ante Iga Swiatek o Amanda Anisimova sería tan apasionante como cerrado.

En el caso de Iga Swiatek, el cuadro indica que posible riesgo en la cuarta ronda ante la japonesa Naomi Osaka.

En cuartos de final, se podría dar un fantástico duelo ante la kazaja Yelena Rybakina.

En semifinales aparecen dos obstáculos de tremenda dificultad, como lo son Amanda Anisimova o Jessica Pegula. Si logra superar todas estas empinadas montañas, en la final, chocaría con Sabalenka o Coco Gauff. La polaca tendrá un durísimo camino a transitar si pretende llegar a adueñarse del certamen.

