¿Quién es Wanda Vázquez Garced, la exgobernadora de Puerto Rico a quien Trump planea indultar?

Por Rafy Rivera, CNN en Español

A cinco años de que dejó el cargo como gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced volvió a generar noticias este viernes luego de que un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea indultarla en un caso de violación a las leyes de financiamiento de campaña que data de 2020.

La Casa Blanca argumenta que los cargos contra Vázquez Garced, quien se declaró culpable en agosto de 2025, partieron de motivaciones políticas y cita que la investigación comenzó en 2020, 10 días después de que ella respaldara a Donald Trump —cuando aún era presidente en su primer mandato—, aunque su arresto ocurrió en 2022, durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

La Casa Blanca, ahora en una segunda presidencia de Trump, también dice que no hubo intercambio de favores ni sobornos en los tratos que Vázquez Garced sostuvo con un banquero también implicado en este expediente.

Vázquez Garced asumió la gobernación de Puerto Rico en agosto de 2019 tras la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien dejó el cargo después de una serie de protestas y críticas contra su gestión.

Fue gobernadora interina de la isla hasta enero de 2021. En ese momento, fue la segunda mujer en la historia local en ocupar ese puesto.

Antes de encabezar la gobernación, fue secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico y jefa de Fiscales en el sistema de tribunales.

Fue nominada en 2016 para la posición de secretaria de Justicia y asumió el cargo en 2017, según su semblanza publicada en la página web de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés).

Previamente, durante sus años de formación, estudió en la Universidad de Puerto Rico, para después comenzar su carrera profesional en la división legal del Departamento de Vivienda. Trabajó como fiscal en varios niveles del sistema de tribunales de Puerto Rico, dice su semblanza.

La exgobernadora fue acusada el 4 agosto de 2022 de haber aceptado ofertas de soborno para beneficiar a ciertos empresarios. En ese entonces, los cargos impulsados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra ella y otros dos coacusados fueron conspiración, soborno en programas federales y fraude en servicios electrónicos.

En aquel momento, Vázquez Garced se declaró inocente. Las otras personas involucradas fueron un banquero venezolano y un exagente federal del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Tiempo después, los tres acusados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, por el cual aceptaron declararse culpables de un cargo menos grave de violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), que prohíbe aportes extranjeros a estos procesos bajo jurisdicción estadounidense.

En agosto de 2025, Vázquez Garced admitió ante la Corte haber aceptado una promesa de contribución de un banquero venezolano entre marzo y junio de 2020 para financiar su campaña en las elecciones primarias de ese año, cuando ella buscaba la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación de Puerto Rico. Vázquez Garced perdió esas elecciones primarias.

Se trata de la primera exgobernadora de Puerto Rico en declararse culpable de un delito.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.