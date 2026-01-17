Cuatro astronautas están a punto de emprender un viaje sin precedentes hacia la Luna. ¿Pero por qué no aterrizarán?

Por Jacopo Prisco, CNN

La nave espacial que pronto podría transportar a cuatro personas en una histórica misión lunar, el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA y la cápsula Orión, será el centro de atención este sábado, cuando realice un viaje de una hora desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la agencia hasta una plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en Florida. El evento, conocido como lanzamiento, marca los primeros pasos en lo que será un camino sin precedentes y, para algunos, quizás inesperado.

La misión de 10 días, llamada Artemis II, despegará el 6 de febrero y llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, a las proximidades de la Luna por primera vez desde el Apolo 17 en 1972.

La tripulación de cuatro personas viajará más allá de la cara oculta de la Luna, lo que podría establecer un nuevo récord de la distancia más lejana que los humanos han recorrido desde la Tierra, actualmente en manos del Apolo 13. También hará historia al ser el primer viaje más allá de la órbita baja terrestre para una persona de color, una mujer y un astronauta canadiense.

¿Pero por qué Artemis II no aterrizará en la superficie lunar?

“La respuesta corta es porque no tiene la capacidad. Este no es un módulo lunar”, dijo Patty Casas Horn, subdirectora de Análisis de Misiones y Evaluaciones Integradas de la NASA. “A lo largo de la historia de la NASA, todo lo que hacemos conlleva cierto riesgo, por lo que queremos asegurarnos de que ese riesgo sea sensato y solo aceptar el riesgo que sea necesario, dentro de lo razonable. Así que desarrollamos una capacidad, luego la probamos, luego desarrollamos una capacidad, luego la probamos. Y llegaremos a aterrizar en la Luna, pero Artemis II se centra realmente en la tripulación.

Artemis I, la misión debut sin tripulación de 25 días del programa, se lanzó en noviembre de 2022 y orbitó la Luna. El próximo vuelo será la primera vez que habrá personas a bordo de la nave espacial Artemis: la cápsula Orión transportará a los astronautas alrededor de la Luna, y el cohete SLS lanzará Orión a la órbita terrestre antes de que la tripulación continúe adentrándose en el espacio.

“Ahora, con nuestros cuatro humanos a bordo, probaremos muchas capacidades nuevas que no teníamos disponibles en Artemis I”, declaró Horn. Por ejemplo, necesitamos mantener la estabilidad térmica del vehículo, ya que los humanos necesitan estar cómodos. Pero al añadir personas a una nave espacial, también se añade mucha humedad al aire. También necesitan comida. Necesitan agua. Necesitan baños. Esta vez… también tenemos algunos dispositivos de ejercicio en Orión que vamos a probar”.

Las prioridades de la NASA para Artemis II son claras, añadió Horn. Y hay mucho que hacer sin tocar la superficie lunar. La seguridad y la salud de la tripulación son lo primero, lo que incluye el regreso de los astronautas a casa. La seguridad y la salud del vehículo son secundarias, y los objetivos de la misión, como probar la navegación, la propulsión y otros sistemas a bordo, vienen después.

El perfil de la misión Artemis II presenta algunos paralelismos con el Apolo 8, que se lanzó en 1968 y llevó a humanos a las proximidades de la Luna por primera vez. Esa misión tampoco alunizó. Sin embargo, fue el primer lanzamiento tripulado del cohete Saturno V y la primera vez que los astronautas pudieron ver y fotografiar la cara oculta de la Luna.

Al igual que Artemis II, el Apolo 8 se lanzó en un momento en que el módulo lunar del programa, llamado Módulo Lunar Apolo, no estaba listo para un vuelo tripulado. Como resultado, la NASA cambió el perfil de la misión, pasando de entrenamiento de aterrizaje lunar a entrenamiento de navegación translunar. (El entrenamiento de aterrizaje lunar finalmente se realizó durante el Apolo 9).

El primer módulo lunar planificado del programa Artemis se llama Starship HLS (Sistema de Aterrizaje Humano), y actualmente está siendo desarrollado por SpaceX. Durante la misión Artemis III, cuyo despegue está programado para 2028, los astronautas se lanzarán a bordo de la cápsula Orion utilizando el cohete Space Launch System.

Una vez en órbita lunar, Orion se acoplará al módulo de aterrizaje lunar de Starship y dos astronautas se trasladarán al módulo de aterrizaje lunar para su viaje a la superficie. Cabe destacar que existen dudas sobre el cronograma de desarrollo del módulo de aterrizaje lunar de Starship, lo que ha llevado a la NASA a considerar contratar a otra empresa para el trabajo.

Horn reconoció las similitudes entre Artemis II y Apolo 8, pero también señaló diferencias clave.

“El Apolo 8 entró en órbita lunar, dio 10 vueltas y luego regresó a casa”, dijo. “En realidad no vamos a entrar en órbita lunar; Artemis II es un ‘retorno libre’, lo que significa que una vez que dejamos la órbita terrestre, ya estamos de camino a casa. Simplemente vamos a girar alrededor de la Luna, y esa es su belleza. Cualquier cosa podría salir mal, y la tripulación regresará a la Tierra sin tener que realizar más encendidos importantes”, agregó, refiriéndose al encendido de los motores de la nave espacial.

Podría haber otro paralelismo entre las dos misiones, según James W. Head, profesor de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Planetarias de la Universidad de Brown, quien trabajó en el programa Apolo.

“El Apolo 8 viajó en Navidad, así que todos estaban en casa viéndolo por televisión. Les dio a todos la sensación de que realmente íbamos a la Luna. Fue un despertar para el país y el mundo”, dijo. “Artemis II implicará ese mismo momento de despertar: volvemos a la Luna. Aquí están estos cuatro valientes astronautas observando la Luna y mirando hacia la Tierra después de más de 50 años. Será algo nuevo. Con toda la confusión que existe hoy en la Tierra, incluso podría ser un factor de unión. Hay un propósito más elevado. Hay algo por lo que todos debemos unirnos”.

Head también cree que los programas Apolo y Artemis están vinculados por el riguroso enfoque de las pruebas de cada componente antes del despliegue de la misión. “La nave espacial Artemis es solo la segunda vez que vuela. No hay que apresurarse”, dijo. “Al igual que en el Apolo, se prueba cada elemento paso a paso. Por eso no aterriza, porque es la primera vez que se prueba. Así que tiene todo el sentido. Es la forma en que la NASA realiza misiones, para garantizar no solo la seguridad humana, sino también el éxito de la misión”.

El récord actual de la mayor distancia desde la Tierra jamás recorrida por humanos es de 400.171 kilómetros (248.655 millas), establecido por el Apolo 13 en 1970. Artemis I ya superó esa distancia, pero sin tripulación. Ahora, existe la posibilidad de que Artemis II supere el récord del Apolo 13 con humanos a bordo, aunque no es seguro, según Horn.

“Depende de cuándo volemos. La trayectoria cambia constantemente porque está optimizada para el mejor uso de la propulsión”, dijo. La NASA tiene actualmente varias posibles fechas de vuelo para Artemis II, desde el 6 de febrero hasta el 30 de abril.

La misión comenzará con dos vueltas alrededor de la Tierra, antes de iniciar la inyección translunar —la maniobra que sacará la nave de la órbita terrestre y la dirigirá hacia la Luna— aproximadamente 26 horas después del inicio del vuelo, explicó Horn.

“En ese momento nos preparamos para el gran encendido; dura unos seis minutos. Y una vez hecho esto, estarán de regreso a la Tierra. No hay nada más que hacer. Pasarán cerca de la Luna, y su gravedad los atraerá y los hará girar de regreso hacia la Tierra. Todos estamos esperando ese gran encendido después del lanzamiento”.

Evitar entrar en la órbita lunar simplifica el perfil de la misión, lo que permite a la tripulación concentrarse en otras tareas, ya que no es necesario pilotar la nave.

Pero, ¿sería diferente el alcance de la misión si el módulo de aterrizaje lunar estuviera listo para su uso? “El valor de incorporar otros objetivos de la misión, como el encuentro, el vuelo en una trayectoria que incluya una órbita lunar y el aterrizaje, se habría evaluado en función del riesgo de un primer vuelo y el uso de toda la capacidad del nuevo vehículo”, declaró Horn. “Creo que la misión habría evolucionado potencialmente más allá de su alcance actual, pero hay varias variables en juego”.

