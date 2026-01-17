El líder supremo de Irán admite miles de muertos en las protestas apoyadas por el “criminal” Trump

Por Hira Humayun, CNN

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, reconoció el sábado que miles de iraníes murieron durante más de dos semanas de disturbios en el país, muertes que atribuyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien según él “alentó abiertamente” a los manifestantes prometiéndoles “apoyo militar” estadounidense.

En un discurso a la nación descrito en su sitio web, Jamenei calificó a Trump de “criminal” responsable “tanto de las víctimas como de los daños” durante las protestas contra el Gobierno que estallaron a finales de diciembre, inicialmente provocadas por la indignación pública ante las graves condiciones económicas.

Jamenei, de 86 años, no mencionó las brutales tácticas de las fuerzas de seguridad de Irán para sofocar las protestas. Testigos y grupos de derechos humanos han descrito a las fuerzas gubernamentales disparando contra manifestantes en las calles y desde los tejados. Más de 3.000 personas han muerto en los disturbios, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. CNN no puede verificar de forma independiente esta cifra.

En su discurso televisado del sábado, Jamenei dijo que los “alborotadores” involucrados en los disturbios se dividían en dos categorías: personas apoyadas, financiadas y entrenadas por Estados Unidos e Israel, y jóvenes influenciados por ellos. Estos últimos, dijo, eran “individuos ingenuos manipulados por los cabecillas”. Dijo que esos jóvenes dañaron instalaciones de la industria eléctrica, mezquitas, institutos educativos, bancos, instalaciones médicas y supermercados.

El Gobierno iraní ha culpado a menudo a agentes “extranjeros” por las protestas mortales en el país, sin aportar pruebas.

“Al dañar al pueblo, ellos (los ‘alborotadores’) mataron a varios miles de ellos”, dijo Jamenei.

“Algunos fueron asesinados con una fuerza que fue inhumana… completamente salvaje”, continuó el líder iraní. “Estas acciones formaban parte del plan premeditado de la sedición”.

A principios de la semana, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la cifra reportada de “miles” de muertos, diciendo a Bret Baier de Fox News que el número era en realidad de cientos y que afirmar lo contrario formaba parte de una “campaña de desinformación”.

En su discurso del sábado, Jamenei declaró que “Estados Unidos debe rendir cuentas”.

Durante los disturbios, Trump animó a los manifestantes a continuar con las protestas y “tomar el control” de las instituciones del país, asegurándoles que “la ayuda está en camino”.

“Consideramos al presidente de Estados Unidos un criminal, tanto por las víctimas y los daños, como por la calumnia que lanzó contra la nación iraní”, dijo Jamenei, según una traducción de extractos del discurso en su sitio web.

Trump respondió rápidamente, pidiendo un nuevo liderazgo en Irán y refiriéndose a Jamenei como un “hombre enfermo” que debería “gobernar su país adecuadamente y dejar de matar gente”.

En una entrevista con Politico la mañana del sábado, Trump dijo que Jamenei es culpable, “como líder de un país”, de “la destrucción completa del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos”.

“Para mantener el funcionamiento del país —aunque ese funcionamiento sea a un nivel muy bajo— el liderazgo debería centrarse en gobernar su país adecuadamente, como yo hago con Estados Unidos, y no en matar a miles de personas para mantener el control”, indicó Trump.

El líder supremo reconoció en su discurso que la situación económica de Irán es “realmente difícil”, pero pidió a la gente que se una “en defensa del sistema islámico y del amado Irán”. Llamó a los funcionarios del Gobierno a redoblar sus esfuerzos para suministrar bienes esenciales, alimentos para el ganado y otros productos básicos.

Citando las manifestaciones progubernamentales del lunes en todo Irán, Jamenei dijo el sábado que las protestas han sido “extinguidas”.

En medio de las protestas, que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, el Gobierno iraní cortó las conexiones a internet el 8 de enero.

Pero el sábado por la mañana, hubo un “ligero aumento” en la conectividad, según el observatorio de ciberseguridad NetBlocks.

“La conectividad general sigue en (alrededor del) 2 % de los niveles normales y no hay indicios de un retorno significativo”, añadió NetBlocks en un comunicado en X.

La agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó que el internet se restableció para “algunos suscriptores”, y dijo que el apagón se implementó debido a lo que describió como “disturbios terroristas” y para “garantizar la seguridad del país y sus ciudadanos”.

Algunas llamadas internacionales a teléfonos fijos y mensajes de texto locales también parecían funcionar nuevamente, dijo un residente de Teherán a CNN. La conexión a internet en sí sigue siendo irregular en el país, añadió el residente.

En su discurso del sábado, el líder supremo de Irán prometió consecuencias para quienes participaron en los “disturbios”, pero no detalló cuáles serían las sanciones.

“No llevaremos al país a la guerra, pero no dejaremos que los criminales nacionales y, más importante aún, los criminales internacionales se vayan”, dijo. “Este asunto debe abordarse con nuestros propios métodos y el enfoque correcto”.

Más de 24.000 manifestantes fueron arrestados, según HRANA. CNN no puede verificar de forma independiente esa cifra.

Sin embargo, aumentaron los temores por el destino de algunos manifestantes después de que el fiscal de Teherán dijera la semana pasada que algunos de ellos podrían enfrentar la pena de muerte por sus acciones, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

A principios de la semana, el Departamento de Estado dijo que las autoridades iraníes planeaban ejecutar a un manifestante, Erfan Soltani. Su familia dijo después que su ejecución fue pospuesta, y Trump dijo que había recibido garantías de que no había planes de ejecuciones en Irán. Sin embargo, el poder judicial iraní dijo que Soltani no había sido condenado a muerte.

En su entrevista con Fox News, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán también indicó que no había planes para ejecutar a manifestantes.

“La mejor decisión que tomó fue no ahorcar a más de 800 personas hace dos días”, dijo Trump sobre Jamenei el sábado, cuando Politico le preguntó sobre la posibilidad de una operación militar de Estados Unidos en Irán.

En respuesta a los comentarios de Trump, el fiscal de Teherán, Ali Salehi, ni confirmó ni negó la intención de ejecutar a tantas personas. “Nuestra respuesta es firme, disuasiva y rápida”, dijo a los medios estatales iraníes.

“En la actualidad, un gran número de casos han resultado en acusaciones formales y han sido remitidos a los tribunales”, añadió.

Con información de Billy Stockwell, Kareem El Damanhoury y Christian Sierra, de CNN.