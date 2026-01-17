El Pentágono pausa entrenamiento de reclutas con VIH y señala que podría restablecer la prohibición de su ingreso

Por Haley Britzky y Devan Cole, CNN

El Pentágono ordenó al comando militar que procesa a los nuevos reclutas que detenga el entrenamiento inicial para personas VIH positivas que se unieron recientemente a las Fuerzas Armadas, según pudo saber CNN. Añadió que se espera una decisión sobre el restablecimiento de la prohibición del Departamento de Defensa sobre su alistamiento “en las próximas semanas”.

La Oficina del secretario de Defensa ordenó la pausa, según una directriz enviada el viernes por el Comando de Procesamiento de Ingreso Militar de EE.UU. y vista por CNN, después de que un tribunal federal de apelaciones el mes pasado suspendiera una decisión de un tribunal inferior de 2024 que prohibía al Pentágono rechazar reclutas únicamente por su condición asintomática de VIH.

El tribunal de apelaciones aún no ha emitido una decisión final en el caso, aunque la directriz indica que la oficina de Política de Acceso del Pentágono está trabajando en el asunto. Se espera pronto una decisión de la oficina de personal del Pentágono, que podría restablecer la prohibición anterior, vigente desde hace tiempo, que era política del Departamento de Defensa antes del fallo de 2024.

“Mientras esperamos la decisión, pausamos el envío de cualquier solicitante VIH positivo y daremos seguimiento en las próximas semanas”, dice el correo electrónico. El Pentágono remitió las preguntas del viernes al Departamento de Justicia.

No estaba claro de inmediato cuántos reclutas que ya habían firmado contratos para servir en las Fuerzas Armadas se verán impedidos de comenzar su entrenamiento como resultado de la nueva política.

Un juez federal falló en 2024 que las Fuerzas Armadas no podían rechazar a los reclutas solo por tener VIH, afirmando que la ciencia moderna ha “transformado el tratamiento del VIH” y que “los miembros del servicio VIH positivos asintomáticos con cargas virales indetectables… son capaces de realizar todas sus funciones militares, incluido el despliegue mundial”.

La medicación puede suprimir el VIH en individuos a niveles indetectables; las personas que están viralmente suprimidas o indetectables no corren riesgo de transmitir el virus a través del sexo o el uso compartido de jeringas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). También hay un 1 % o menos de posibilidades de que personas con VIH con supresión viral transmitan el virus durante el embarazo y el parto, dicen los CDC.

El fallo de 2024 llegó tras una intensa batalla legal de años, que comenzó cuando a tres personas VIH positivas se les prohibió unirse o reincorporarse a las Fuerzas Armadas debido a sus diagnósticos médicos. Una de las personas, Isaiah Wilkins, servía en la Guardia Nacional de Georgia cuando intentó pasar a la Reserva del Ejército, pero no pudo tras enterarse de que era VIH positivo.

El fallo de agosto de 2024 fue específicamente para nuevos enlistados en las Fuerzas Armadas que son VIH positivos y asintomáticos.

“Esta es una victoria no solo para mí, sino para otras personas que viven con VIH y desean servir”, dijo Wilkins en una declaración tras el fallo del tribunal en 2024. “Como he dicho, renunciar a mi sueño de servir a mi país nunca fue una opción. Estoy ansioso por solicitar el alistamiento en el Ejército sin la amenaza de una política discriminatoria paralizante”.

El Gobierno apeló de inmediato la decisión, dijo Greg Nevins, asesor principal de Lambda Legal y uno de los abogados involucrados en el caso, a CNN el viernes. El mes pasado, el Cuarto Tribunal de Apelaciones de EE.UU. decidió pausar el fallo del tribunal inferior, permitiendo que el Pentágono actuara como quisiera mientras se desarrolla la batalla legal.

“Han estado admitiendo personas en las Fuerzas Armadas desde agosto de 2024 y no hemos tenido noticias de ningún problema ni inconveniente”, declaró Nevins.

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia argumentó que las Fuerzas Armadas “sufren daños” cuando se les “exige por orden judicial aceptar individuos que no califican” bajo sus políticas.

“Eso es prácticamente una admisión de que no existe ningún daño real”, dijo Nevins sobre el argumento del Gobierno. “La idea es admitir a alguien que las reglas permiten excluir, esa es la admisión tácita definitiva de que no ha habido ningún perjuicio real para la preparación militar”.

Bajo la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el Pentágono endureció las restricciones para los miembros del servicio y los nuevos reclutas. Una de las primeras medidas del Gobierno de Trump el año pasado fue prohibir el ingreso de militares transgénero. En julio de este año, Hegseth publicó un memorando enumerando las condiciones que requieren una exención de un secretario del servicio militar para ser calificado, y una lista de condiciones que no son elegibles para una exención.

En 2022, el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, emitió una nueva política tras fallos judiciales que permitieron a los miembros del servicio con VIH desplegarse en misiones, recibir comisiones como funcionarios y continuar sirviendo, revirtiendo reglas anteriores que implicaban la expulsión de esos soldados de las Fuerzas Armadas. No obstante, esa política no cambió las reglas existentes sobre el ingreso de personas con VIH a las Fuerzas Armadas; solo afectó a quienes dieron positivo después de vestir el uniforme.

Un estudio publicado el año pasado por el Sistema de Salud Militar encontró que entre 1990 y 2024, 11.280 casos de VIH entre personal militar en servicio activo, la Guardia Nacional y las fuerzas de reserva. La tasa de diagnósticos disminuyó durante ese tiempo, según el estudio, aunque hubo un aumento en los diagnósticos entre los miembros masculinos del servicio menores de 30 años.

Los miembros masculinos del servicio representaron el 96,3 % de todos los diagnósticos de VIH, de acuerdo con el estudio.

