Jueza restringe respuesta federal contra manifestantes en Minnesota en medio de protestas por tiroteos de ICE

Una jueza federal dictaminó este viernes que los agentes que llevan a cabo el amplio operativo inmigratorio de la administración Trump en Minnesota no pueden arrestar ni implementar ciertas medidas de control de multitudes contra quienes participen en protestas pacíficas y sin obstrucciones.

La orden se produce mientras crece la indignación por dos tiroteos perpetrados por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis en una semana.

Las nuevas restricciones a los agentes federales también llegan tras conocerse que el Departamento de Justicia está investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por posible obstrucción a las fuerzas del orden federales, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

La investigación plantea la posibilidad de consecuencias penales para los dos líderes demócratas, quienes han criticado abiertamente el aumento de la actividad federal que comenzó el mes pasado.

Grupos de manifestantes continuaron denunciando la represión inmigratoria en Minneapolis durante el día y la noche del viernes, a pesar de las gélidas temperaturas.

Las manifestaciones se intensificaron la semana pasada después de que Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, muriera a tiros en su auto a manos de un agente de ICE, y de nuevo una semana después, cuando otro funcionario disparó e hirió a un venezolano acusado de resistirse violentamente al arresto, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Los agentes federales que trabajan en la Operación Metro Surge de la administración Trump en Minnesota no pueden arrestar ni tomar represalias contra manifestantes pacíficos ni usar “gas pimienta o municiones no letales similares y herramientas de dispersión de multitudes” contra ellos, dictaminó la jueza federal de distrito Katherine Menéndez en una orden judicial preliminar emitida el viernes.

Menéndez también afirmó que los agentes ya no pueden detener a los conductores cuando no existe una sospecha razonable y articulada de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con las operaciones federales.

“El hecho de seguir con seguridad a los agentes a una distancia adecuada no crea, por sí solo, una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo”, añadió la jueza.

La orden sólo se aplica en Minnesota y sólo a los agentes involucrados en la operación actual, y no alcanza a otros funcionarios federales que manejan tareas rutinarias en otros lugares, especificó la orden.

En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que está “tomando medidas apropiadas y constitucionales para defender el Estado de derecho y proteger a nuestros oficiales y al público de alborotadores peligrosos”.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que a pesar de estas amenazas, los agentes siguen el entrenamiento y usan “la mínima cantidad de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”.

La orden preliminar fue solicitada por activistas que presentaron una demanda el mes pasado alegando que el Gobierno federal violaba sus derechos constitucionales.

Este caso es independiente de otra demanda presentada por Minnesota y las Ciudades Gemelas el lunes, que busca el fin, por orden judicial, de lo que denominan una “invasión federal” durante la Operación Metro Surge.

Se espera que las protestas continúen. Esto es lo que hay que saber:

Walz y Frey responden : ni el gobernador de Minnesota ni el alcalde de Minneapolis confirmaron la supuesta investigación del Departamento de Justicia por posible obstrucción a la aplicación de la ley federal, pero ambos acusaron a la administración Trump de intentar intimidar a sus oponentes políticos. Varios gobernadores y congresistas demócratas emitieron declaraciones que calificaron la supuesta investigación de abuso de poder.

: ni el gobernador de Minnesota ni el alcalde de Minneapolis confirmaron la supuesta investigación del Departamento de Justicia por posible obstrucción a la aplicación de la ley federal, pero ambos acusaron a la administración Trump de intentar intimidar a sus oponentes políticos. Varios gobernadores y congresistas demócratas emitieron declaraciones que calificaron la supuesta investigación de abuso de poder. Indignación por las tácticas federales : congresistas demócratas celebraron una audiencia de campo en el Capitolio estatal de Minnesota el viernes para denunciar los presuntos abusos ocurridos durante la ofensiva inmigratoria. Legisladores y residentes locales declararon en la audiencia que ciudadanos estadounidenses, en sus actividades cotidianas, están siendo abordados o detenidos debido a su origen étnico. Un portavoz del DHS insistió en que los agentes federales no utilizan perfiles raciales para realizar arrestos.

: congresistas demócratas celebraron una audiencia de campo en el Capitolio estatal de Minnesota el viernes para denunciar los presuntos abusos ocurridos durante la ofensiva inmigratoria. Legisladores y residentes locales declararon en la audiencia que ciudadanos estadounidenses, en sus actividades cotidianas, están siendo abordados o detenidos debido a su origen étnico. Un portavoz del DHS insistió en que los agentes federales no utilizan perfiles raciales para realizar arrestos. Protestas en curso : los manifestantes se congregaron nuevamente el viernes en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple de Minneapolis, sede de las operaciones de inmigración. Agentes federales con equipo táctico removieron a la fuerza a un grupo de manifestantes de la calle, y al menos una persona pareció ser detenida tras una contundente respuesta de al menos cinco agentes. CNN contactó al DHS para obtener más detalles.

: los manifestantes se congregaron nuevamente el viernes en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple de Minneapolis, sede de las operaciones de inmigración. Agentes federales con equipo táctico removieron a la fuerza a un grupo de manifestantes de la calle, y al menos una persona pareció ser detenida tras una contundente respuesta de al menos cinco agentes. CNN contactó al DHS para obtener más detalles. Trump afirma que no hay Ley de Insurrección “por ahora”: El presidente reiteró el viernes que está dispuesto a usar la Ley de Insurrección para enviar tropas estadounidenses a Minnesota, pero manifestó: “No creo que haya ninguna razón ahora mismo para usarla”. Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con invocar la ley centenaria si los líderes estatales y locales no calman los disturbios.

