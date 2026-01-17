No, Trump no puede cancelar las elecciones de mitad de mandato. En cambio, esto es lo que está haciendo

Análisis por Zachary Wolf, CNN

Preocupado por perder el poder republicano unificado en Washington y desconcertado por su falta de apoyo entre el público, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue hablando de no celebrar las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes, el Senado o de ambos.

Trump no entiende por qué su índice de aprobación está por el suelo (y lo está en todos los aspectos, según una encuesta de CNN realizada por SSRS y publicada el viernes).

“Ojalá pudieran explicarme qué diablos está pasando en la mente del público”, dijo Trump a los republicanos de la Cámara de Representantes en un discurso antes de este mes.

Más tarde, añadió: “Ahora bien, no diré: ‘Cancelen las elecciones. Deberían cancelar las elecciones’, porque las noticias falsas dirán: ‘Quiere que se cancelen las elecciones. Es un dictador’”.

Pero Trump sí habló de cancelar las elecciones en una entrevista con Reuters esta semana. Dijo que los republicanos han tenido tanto éxito que “si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos celebrar elecciones”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo después que el presidente estaba “bromeando” y “siendo gracioso” sobre la cancelación de las elecciones.

Si se trata de una broma, es un tema en el que lleva meses trabajando. Durante una aparición con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el pasado septiembre, Trump expresó cierta envidia al decir que Ucrania no celebra elecciones durante el periodo de ley marcial en su guerra con Rusia.

“Así que dices que durante la guerra no se pueden celebrar elecciones”, dijo Trump. “Déjame decirte algo: dentro de tres años y medio, ¿quieres decir que si estamos en guerra con alguien, no habrá más elecciones? Oh, eso está bien”.

La gente se rió.

Trump suele decir cosas que parecen provocaciones hasta que dejan de serlo. ¿Adueñarse de Groenlandia? No es una broma. Sin embargo, parece haber abandonado la idea, repetida en numerosas ocasiones, de un tercer mandato inconstitucional.

Y, por cierto, a diferencia de Ucrania, Estados Unidos ha celebrado elecciones en medio de múltiples guerras, cuando los británicos invadieron el país en 1812 y cuando estaba en guerra consigo mismo en 1864. También celebró elecciones durante las guerras mundiales, cuando millones de estadounidenses lucharon en el extranjero en el siglo XX.

Trump sabe que los presidentes rara vez ganan escaños en las elecciones de mitad de mandato. Su administración se ha movido a una velocidad vertiginosa para cambiar el Gobierno porque, como dijo su secretaria general, saben que los presidentes generalmente pierden el poder después de sus dos primeros años. Una pérdida neta de solo un puñado de escaños daría el control de la Cámara a los demócratas, por ejemplo, lo que requeriría su aprobación para el gasto y les daría poder para investigar su administración.

La Constitución exige que el nuevo Congreso preste juramento el 3 de enero de 2027. La fecha de las elecciones está fijada por ley, por lo que, en teoría, el Congreso podría cambiarla, pero no cancelar las elecciones. Se supone que las elecciones deben ser administradas por cada estado, por lo que los gobernadores y las legislaturas estatales podrían, en teoría, cambiar sus propias elecciones para hacer frente a una catástrofe grave, pero no hay precedentes de ello. Para profundizar en todo esto, lee un informe del Servicio de Investigación del Congreso.

Trump también ha reflexionado sobre la posibilidad de utilizar poderes de emergencia para interferir en las elecciones. Recientemente declaró a The New York Times que lamenta no haber ordenado a la Guardia Nacional que confiscara las máquinas de votación tras las elecciones de 2020.

Incluso las elecciones que ha ganado, según él, fueron amañadas. Pero todavía no hay pruebas de ningún fraude electoral generalizado, incluso después de todos estos años de la era Trump.

Los responsables electorales dicen que están pensando muy detenidamente en todo esto. Cuando se le preguntó sobre las reflexiones de Trump en un evento patrocinado por The Atlantic esta semana, el máximo responsable electoral de Arizona, el secretario de Estado Adrian Fontes, demócrata, dijo lo siguiente:

“Mira, no se puede cancelar la elección… Tenemos un montón de escenarios que estamos barajando para asegurarnos de que estamos preparados para los tipos de procesos que podrían ser necesarios para preservar nuestra democracia, de modo que si alguien intenta cancelar algo, si alguien intenta quedarse con algo a lo que no tiene derecho, podamos acudir a los tribunales, obtener las órdenes y, con suerte, contar con el respaldo de las fuerzas del orden para asegurarnos de que podemos seguir adelante con esto”.

“El hecho de que estemos barajando estos escenarios en primer lugar debería decirte algo sobre la salud de nuestra democracia”, añadió Fontes.

Con ese fin, no dio más detalles sobre los escenarios para los que se están preparando.

“No quiero dar ideas a los malos”, dijo Fontes.

Aunque Trump pueda fantasear con cancelar las elecciones, la realidad es que el sistema electoral ya está cambiando en algunos aspectos clave. Algunos de ellos pueden tener consecuencias enormes.

Los republicanos han conseguido nueve escaños más favorables en todo el país, y los demócratas han acabado con seis, la mayoría en California. Los republicanos ven oportunidades adicionales en Florida, mientras que los demócratas planean una iniciativa electoral para la redistribución de distritos en Virginia en abril. Aquí más información.

Si la Corte Suprema decide seguir recortando la Ley del Derecho al Voto, los republicanos podrían, en teoría, rediseñar los mapas en muchos otros estados. Lee las conclusiones de los argumentos orales de octubre.

El resultado a largo plazo de un gerrymandering político cada vez mayor sin protecciones para los distritos centrados en las minorías raciales podría ser la asfixia de las delegaciones de los partidos minoritarios en varios estados, lo que haría que el mapa de la Cámara de Representantes se pareciera cada vez más al mapa presidencial. Muchos menos distritos demócratas en Texas. Muchos menos distritos republicanos en California, a pesar de que hay millones de republicanos y demócratas en ambos estados.

Aunque gran parte de los esfuerzos han sido detenidos, de momento, por los tribunales, el objetivo de Trump es ejercer un mayor control ejecutivo sobre las elecciones, que se supone que deben ser reguladas por el Congreso y los estados.

El jueves, un tribunal federal se puso del lado de California contra la exigencia del gobierno de que el estado entregara información sobre sus 23 millones de votantes.

La Corte Suprema ha aceptado decidir si las papeletas enviadas por correo que tienen el matasellos, pero llegan después del día de las elecciones, pueden seguir contándose. La decisión podría tener graves consecuencias para la adopción a gran escala del voto por correo en el país en los últimos años. Trump es un gran escéptico de esta práctica, a pesar de que él mismo ha votado por correo. Su decreto también alteraría la forma en que los estados utilizan las máquinas de votación, otra respuesta al fraude electoral fantasma que, en realidad, podría ralentizar drásticamente el recuento de votos.

Al principio, su gobierno redujo la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ayudar a los estados a proteger sus sistemas electorales de los ataques. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló la financiación de una red de intercambio de información que ayudaba a los estados a detectar y repeler ataques informáticos coordinados, según informó CNN el año pasado.

Su Departamento de Justicia ha reestructurado la División de Derechos Civiles de la agencia, alejándola de su misión original de luchar contra los abusos de los derechos civiles, incluidos los relacionados con las elecciones. Uno de los objetivos actuales de la división es ayudar a los estados a “limpiar” los censos electorales, aunque un juez dictaminó recientemente que esa iniciativa era una aplicación indebida de la Ley de Derechos Civiles.

La administración de Trump ya ha intentado cambiar la forma en que la gente vota mediante medidas ejecutivas, y a quién votan mediante la modificación de los mapas.

Queda mucho tiempo para seguir manipulando el sistema entre ahora y noviembre, y está claro que Trump ya tiene en mente las elecciones de mitad de mandato.

