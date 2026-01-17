Todo el mundo habla de Groenlandia. Así es visitar la isla

Por Mark Stratton, CNN

Groenlandia puede estar sumida en la oscuridad del invierno, pero el presidente Donald Trump ha sacado una vez más a la isla ártica de 56.000 habitantes, en su mayoría inuit —situada a medio camino entre Nueva York y Moscú— de su anonimato congelado, y ha reavivado el debate sobre el control estadounidense.

“Necesitamos Groenlandia. … Es muy estratégica en este momento”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo, un día después de lanzar un ataque de EE.UU. contra Venezuela y capturar a su derrocado presidente, Nicolás Maduro.

Agregó: “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

Los comentarios han sido recibidos con alarma por funcionarios en Groenlandia, quienes han reiterado su derecho a la independencia, y Dinamarca, que gobierna Groenlandia como una dependencia autónoma de la corona. Aliados europeos, incluidos Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia, también expresaron su oposición a las ambiciones expansionistas de EE.UU. en el territorio ártico rico en recursos.

Antes de que Trump y la geopolítica la pusieran en el punto de mira mundial, Groenlandia ya estaba emergiendo como un destino turístico y quienes la visitan están descubriendo la isla detrás de los titulares: una naturaleza salvaje y prístina impregnada de una rica cultura indígena.

Una inhóspita capa de hielo de varios kilómetros de profundidad cubre el 80 % de Groenlandia, obligando a los inuit a vivir a lo largo de las costas en comunidades pintadas de colores brillantes. Allí, pasan inviernos brutalmente fríos cazando focas sobre el hielo bajo las auroras boreales en una oscuridad casi perpetua. Aunque actualmente, también pueden abastecerse en las tiendas comunitarias.

El problema para los viajeros a lo largo de los años ha sido llegar a Groenlandia mediante vuelos indirectos que consumen mucho tiempo. Eso está cambiando. A finales de 2024, la capital Nuuk abrió un aeropuerto internacional largamente esperado.

En junio de 2025, United Airlines lanzó un servicio directo dos veces por semana de Newark a Nuuk. La isla ya había visto un aumento en el turismo después de que Trump centrara su atención en ella.

Está previsto que dos aeropuertos internacionales más abran este año: primero en Qaqortoq, en el sur de Groenlandia, en abril; luego, más significativamente, en Ilulissat, el único verdadero punto turístico de la isla, en octubre.

Ubicada en la costa oeste, Ilulissat es un bonito puerto de pesca de fletán y camarón en una bahía de roca oscura donde los visitantes pueden sentarse en bares tomando cervezas artesanales filtradas por hielo glaciar de 100.000 años de antigüedad.

Es un lugar para maravillarse con el fiordo de hielo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde icebergs del tamaño de rascacielos de Manhattan se desprenden de la capa de hielo de Groenlandia para flotar como barcos fantasmales en la bahía de Disko.

Pequeñas embarcaciones llevan a los visitantes a navegar cerca de la magnífica flotilla de icebergs de la bahía. Pero no demasiado cerca.

“Una vez estaba en mi barco y vi uno de estos icebergs partirse en dos. Los pedazos cayeron al mar y crearon una ola gigante”, dijo David Karlsen, capitán del barco de recreo Katak. “…No me quedé mucho tiempo”.

Los otros gigantes de la bahía de Disko son las ballenas. De junio a septiembre, ballenas jorobadas emergen fuera del agua y se unen a otras especies como ballenas de aleta y minke para alimentarse de plancton. El avistamiento de ballenas es excelente en toda la accidentada costa de Groenlandia.

Aquí se comen ballenas. Los visitantes no deberían sorprenderse de encontrar el tradicional manjar groenlandés llamado mattak —piel y grasa de ballena que, al probarla, es similar a masticar goma. Las comunidades inuit tienen cuotas para cazar no solo narvales, sino también osos polares, bueyes almizcleros y caribúes, que también pueden aparecer en los menús.

Ilulissat también es un centro para cruceros costeros. Lo que impulsó el récord de 141.000 visitantes de Groenlandia en 2024 (hasta enero de 2026, las cifras de 2025 no han sido publicadas) fue un auge en el turismo de cruceros.

La costa oeste es especialmente popular para los viajes, que suelen partir de América del Norte o Islandia. Y aunque los cruceros en Groenlandia comenzaron como un nicho de aventura, ahora son algo común. Para 2026, Virgin Voyages visitará Groenlandia en un transatlántico de Islandia a Nueva York, mientras que Celebrity Cruises ha estado navegando sus aguas desde la pandemia de Covid.

El eclipse solar de 2026 también aumentará los números. Eyos Expeditions, por ejemplo, organiza un crucero exclusivo alrededor de Groenlandia para que sus huéspedes puedan presentar el eclipse total.

Desde Ilulissat, los cruceros siguen la costa hacia el sur, haciendo escala en pintorescas comunidades con casas pintadas de verde, azul, amarillo y púrpura, y en la isla de Qeqertarsuaq (Disko), donde montañas de cima plana están cubiertas por glaciares.

También exploran las impresionantes aguas azules del fiordo Eternidad cerca de Maniitsoq y los antiguos sitios de chozas de culturas paleo -inuit y los restos de casas largas vikingas en el sur de Groenlandia, que datan de su llegada en el siglo X.

Una forma más auténtica de recorrer esta costa es a bordo del ferry costero de varios días, el veterano Sarfaq Ittuk, de la compañía Arctic Umiaq Line. Es menos comercial que los cruceros modernos y los viajeros pueden conocer a los inuit que lo usan como transporte. Groenlandia es cara. Una lechuga en una tienda local puede costar US$ 10, pero este viaje costero no vaciará tu bolsillo.

El boleto más codiciado actualmente para explorar el lado más salvaje de Groenlandia es dirigirse a la costa este, frente a Europa. Es agreste y ve muchos menos turistas, con una costa dramática de fiordos por donde los icebergs derivan hacia el sur. No hay carreteras y la dispersa población de poco más de 3.500 personas habita una costa cuya extensión es similar a la distancia de Nueva York a Denver.

Un número creciente de pequeños barcos de expedición explora esta costa remota por su paisaje helado y su fauna salvaje. Cada vez es más popular el sistema de fiordos más grande del mundo, Scoresby Sound, con sus montañas afiladas y valles colgantes cubiertos por glaciares. Navegando hacia el norte se encuentra el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, de nombre poco original, fabuloso para avistar fauna en la tundra.

Los viajeros vienen a ver osos polares que, durante el verano del hemisferio norte, se acercan más a tierra a medida que el hielo marino se derrite. También hay bueyes almizcleros, grandes bandadas de gansos migratorios, zorros árticos y morsas.

Algunos de estos animales son presa de las comunidades locales. Quizá la visita cultural más interesante de Groenlandia sea a un pueblo cuyo nombre es más difícil de pronunciar que de recorrer: Ittoqqortoormiit. A 800 kilómetros al norte de su asentamiento vecino, sus 345 habitantes quedan aislados por el hielo durante nueve meses al año. Los barcos llegan para visitarlos durante el breve deshielo veraniego entre junio y agosto.

Aislados por el hielo, han conservado sus costumbres.

“Mis padres cazan casi todo lo que comen”, dijo Mette Barselajsen, propietaria de la única casa de huéspedes de Ittoqqortoormiit. “Prefieren las costumbres antiguas, enterrándola en el suelo para fermentar y conservarla. Solo un buey almizclero puede aportar 200 kilos de carne”.

Para moverse durante el invierno, los inuit prefieren las motos de nieve, aunque aún conservan sus perros de trineo. En invierno ofrecen paseos en trineo tirado por perros a los visitantes intrépidos, bien abrigados para soportar las temperaturas gélidas. Estos paseos pueden durar desde una hora hasta formar parte de expediciones de varios días, a veces con la experiencia añadida de aprender a construir un iglú. Sisimiut en la costa oeste y Tasilaq en el sureste son centros activos de trineo con perros en invierno.

Sin embargo, la atracción estrella del invierno es la observación de las auroras boreales. Con poca contaminación lumínica urbana, Groenlandia ofrece un cielo oscuro para espectáculos naturales impresionantes, y los viajes para ver auroras boreales son cada vez más populares.

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, Groenlandia se está consolidando como un destino de aventura: desde expediciones de esquí de larga distancia y heliesquí en el casquete polar hasta senderismo por el Sendero del Círculo Polar Ártico, de 160 kilómetros de longitud, que parte de Kangerlussuaq, donde es necesario llevar armas de fuego para realizar disparos de advertencia en caso de encuentros con osos polares.

La vida está cambiando sin duda en este lugar. La crisis climática está afectando su capa de hielo y Groenlandia bien podría convertirse en una pieza clave en un juego de ajedrez geopolítico. Pero por ahora, la atención internacional que recibe debería arrojar una luz favorable sobre uno de los destinos de viaje más salvajes del planeta.

El escritor de viajes Mark Stratton es un especialista en el Ártico que ha viajado a Groenlandia seis veces y sigue contando. Se ha maravillado con la aurora boreal, ha navegado hasta la isla de Disko, ha viajado en trineo tirado por perros con los inuit y en una ocasión se quedó atrapado en un témpano de hielo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Este artículo fue publicado originalmente en enero de 2025. Fue actualizado y republicado en enero de 2026.