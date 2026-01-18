“60 Minutes” emitirá finalmente el reportaje archivado “Inside CECOT”

Por Análisis por Brian Stelter, CNN

Ha pasado casi un mes desde que la jefa de noticias de CBS News, Bari Weiss, tomó la extraordinaria decisión de frenar el reportaje de Sharyn Alfonsi para “60 Minutes” sobre hombres venezolanos deportados por Estados Unidos a una prisión infernal en El Salvador. “Espero con ansias emitir esta pieza importante cuando esté lista”, dijo entonces Weiss.

Evidentemente, ahora lo está. Según fuentes de CBS, el reportaje “Inside CECOT” está programado para emitirse en la noche del domingo 18 de enero.

Aún no es 100 % oficial hasta la tarde del domingo —y el equipo de relaciones públicas de CBS News no ha enviado las parrillas de programación—, pero, de acuerdo con las fuentes, se están ultimando los detalles.

El proceso para llegar hasta aquí ha sido exasperante. Después de todo, las demás personas involucradas en la producción creían que la pieza estaba terminada antes de Navidad.

Como escribió Alfonsi en su memorando interno del 21 de diciembre, en el que denunció “censura corporativa”, el reportaje ya había sido verificado y revisado legalmente; incluso había sido enviado a la cadena canadiense que retransmite “60 Minutes”, lo que permitió que una copia pirateada apareciera en internet y avergonzara aún más a CBS.

Esa copia canadiense también permitirá que los críticos de medios comparen el informe original con la versión aprobada por Weiss.

Los detractores de Weiss en CBS dicen que ella no se dio cuenta de que archivar la pieza sobre CECOT sería un gran problema, una muestra directa de su inexperiencia en televisión, dado que el reportaje ya había sido anunciado públicamente.

Esos críticos se han preguntado si los cálculos políticos de Paramount y las presiones del presidente Donald Trump son en realidad las razones de lo ocurrido.

Los aliados de Weiss rechazan esa idea y sostienen que ningún periodista debería objetar su llamado a hacer “más reporteo” para fortalecer la historia. Culpan a Alfonsi —cuyo contrato vence en apenas unos meses— de avivar la situación y de mostrarse excesivamente obstinada.

Alfonsi ciertamente se mostró reacia a hacer cambios en el reportaje original. Pero el jueves se le encomendó entrevistar a un funcionario del Gobierno de Trump, como Kristi Noem o Tom Homan.

Weiss dijo que ella misma gestionaría una entrevista, según contaron dos fuentes a CNN. Así que productores de “60 Minutes” volaron de Nueva York a Washington, y Alfonsi viajó desde Texas. Pero la entrevista prometida no se concretó. Todos regresaron con las manos vacías.

Es comprensible de dónde venía Weiss. Como jefa de noticias, intentaba asegurarse de que CBS hubiera agotado todas las vías posibles para obtener comentarios del Gobierno de Trump.

Sin embargo, Alfonsi había advertido sobre esto en su memorando de diciembre: “Su negativa a ser entrevistados es una maniobra táctica diseñada para matar la historia. Si la negativa del Gobierno a participar se convierte en una razón válida para frenar un reportaje, les habremos entregado, en la práctica, un ‘interruptor de apagado’ para cualquier información que les resulte incómoda”.

Yo supe por primera vez del viaje a Washington cuando pregunté el jueves por la noche sobre el estado de “Inside CECOT”. Me dijeron sin rodeos que la pieza no se emitiría este domingo. “Siguen poniendo excusas” para retener la historia, me dijo una persona que respalda a Alfonsi.

Otros lo disputan. El viernes por la mañana, dos fuentes distintas dijeron que la dirección estaba priorizando una historia más oportuna sobre ICE y Minneapolis para la emisión de este domingo. Yo estaba a punto de contar todo esto en el boletín Reliable Sources del viernes por la mañana cuando recibí una llamada diciendo que algo había cambiado. “Inside CECOT” volvía a estar en juego para este domingo.

Para el viernes por la noche, los observadores ya sabían que algo pasaba porque relaciones públicas no había enviado las parrillas del programa del domingo. Sin duda, con el tiempo se conocerán más detalles de lo ocurrido entre bambalinas. Pero, al menos por ahora, se espera que la historia se emita esta noche.

