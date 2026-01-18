Los multimillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos

Por Tami Luhby, CNN

Las personas más ricas del planeta tienen muchas más probabilidades de estar en el poder político que el resto, según el informe anual sobre desigualdad de Oxfam.

Unos 74 de los 2.027 multimillonarios del mundo ocuparon cargos ejecutivos o legislativos en 2023, lo que les da una probabilidad del 3,6 % de ocupar un cargo, según el estudio de Oxfam, publicado el domingo. En contraste, el ciudadano global promedio tenía solo un 0,0009 % de probabilidad de ocupar un cargo.

“El informe de este año realmente pone de relieve la relación entre la desigualdad política y la desigualdad económica”, dijo Rebecca Riddell, líder sénior de políticas de justicia económica en Oxfam América. “El hecho de que los multimillonarios tengan 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo que tú o yo subraya el enorme poder desproporcionado que tienen los multimillonarios”.

El informe de Oxfam, que se basa en datos recopilados por Forbes y otras fuentes, está programado para coincidir con el inicio de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, un encuentro de élite que reúne a algunas de las personas más ricas y a líderes mundiales. Su publicación también coincide con el primer aniversario en el cargo del multimillonario presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump ha formado el gabinete y equipo más rico de la historia moderna de Estados Unidos, con varios multimillonarios liderando agencias gubernamentales. La administración, junto con un Congreso controlado por los republicanos, promulgó el año pasado un amplio paquete de políticas internas que incluyó grandes recortes de impuestos para los ricos y recortes históricos en el programa de protección social del país. Además, Trump intenta eliminar la protección sindical de una parte considerable de la fuerza laboral federal, así como desmantelar medidas de protección al consumidor y regulaciones empresariales.

“Un Gobierno dirigido por multimillonarios ha impulsado una agenda favorable a los multimillonarios que ha llevado a EE.UU. al borde de los extremos en términos de desigualdad”, dijo Riddell.

Sin embargo, la oligarquía es un problema global, añadió. El informe señala que los hombres más ricos de Argentina y África tienen vínculos estrechos con el presidente de Argentina y el líder de Nigeria, respectivamente, lo que ha llevado a exenciones fiscales para sus empresas.

2025 fue un año próspero para los multimillonarios del mundo.

Su riqueza creció tres veces más rápido el año pasado que el promedio de los últimos cinco años, alcanzando un récord de US$ 18,3 billones, según Oxfam.

Su riqueza colectiva se disparó en US$ 2,5 billones, lo que es casi igual a la riqueza de los 4.100 millones de personas en la mitad inferior de la escala de riqueza.

Dos tercios de ese crecimiento serían suficientes para acabar con la pobreza global durante un año, indicó Riddell.

En Estados Unidos, el patrimonio neto de los multimillonarios suma poco menos de US$ 8 billones. También es el hogar de 932 multimillonarios, más que cualquier otro país.

EE.UU. podría pronto ver al primer trillonario del mundo. Si Elon Musk tiene un año tan lucrativo en 2026 como el año pasado, su fortuna superará el billón de dólares antes del próximo foro de Davos, indicó Riddell.

Mientras tanto, la tasa de reducción de la pobreza a nivel mundial se ha estancado, con niveles generalmente similares a los de 2019, según Oxfam. Casi la mitad de la población mundial –o 3.800 millones de personas– vivía en la pobreza en 2022.

Para abordar este desequilibrio, Oxfam pide reducir la desigualdad promoviendo los derechos de los trabajadores, aumentando los salarios, desmantelando monopolios y fortaleciendo los servicios públicos universales y la red de protección social; limitar el poder de los ultrarricos aumentando los impuestos y reformando el financiamiento de campañas; y construir el poder político de la gente a través del derecho al voto y un gobierno participativo.

“Frenar la desigualdad, frenar el poder de los más ricos y promover el poder de la gente común son realmente claves tanto para reducir la desigualdad como para promover la democracia”, dijo Riddell.

