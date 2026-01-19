Los Buffalo Bills despiden a su entrenador, Sean McDermott

Por Jill Martin, CNN

Agreguemos a los Buffalo Bills como otro equipo de la NFL que ahora está en busca de un entrenador.

Los Bills despidieron a Sean McDermott tras nueve temporadas al mando. La decisión se tomó después de que los Bills perdieran en tiempo extra ante los Denver Broncos, en la ronda divisional, el sábado.

Tras la destitución de McDermott, 10 equipos tendrán un nuevo entrenador en jefe la próxima temporada. Nueve de estos cambios se debieron a despidos, mientras que Mike Tomlin optó por dimitir como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, la semana pasada. Los Giants y los Falcons han cubierto sus vacantes con John Harbaugh y Kevin Stefanski, respectivamente.

“Sean ha hecho un trabajo admirable al frente de nuestro equipo de fútbol americano durante las últimas nueve temporadas”, declaró el dueño de los Bills, Terry Pegula. “Pero creo que necesitamos una nueva estructura de liderazgo para brindar a esta organización la mejor oportunidad de llevar a nuestro equipo al siguiente nivel”.

McDermott, quien fue contratado por los Bills el 11 de enero de 2017, llevó a Buffalo a los playoffs ocho veces y ganó cinco títulos de la división Este de la AFC.

A pesar del éxito del equipo con McDermott, los Bills no lograron avanzar al Super Bowl bajo su liderazgo, ya que quedaron 8-8 en los playoffs.

Antes de la contratación de McDermott, los Bills no habían podido llegar a los playoffs desde la temporada de 1999.

“Sean ayudó a cambiar la mentalidad de esta organización y fue fundamental para que los Bills se convirtieran en un equipo que siempre participa en los playoffs”, dijo Pegula. “Respeto todo el trabajo, la lealtad y la atención al detalle que demostró por este equipo y la comunidad”.

Los Bills dijeron este lunes que Brandon Beane liderará la búsqueda del próximo entrenador en jefe del equipo.

“De ahora en adelante, Brandon Beane se desempeñará como presidente de Operaciones de Fútbol Americano/gerente general de los Buffalo Bills”, dijo Pegula. “Brandon supervisará todas las facetas de nuestras operaciones de fútbol americano, incluyendo la supervisión de nuestro cuerpo técnico. Tengo plena fe en el excepcional estilo de liderazgo de Brandon y he sido testigo de él, y confío en su capacidad para liderar nuestra organización”.

