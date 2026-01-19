Muere el diseñador de moda italiano Valentino a los 93 años

Por Hilary Clarke, CNN

El legendario diseñador de moda italiano Valentino Garavani, cuyos elegantes vestidos de noche fueron durante décadas los favoritos de algunas de las mujeres más glamurosas del mundo, falleció a los 93 años, según informó su fundación.

Nacido en la ciudad de Voghera, en el norte de Italia, en 1932, Valentino, conocido popularmente por su nombre de pila, aprendió su oficio en los talleres de alta costura de París antes de fundar su propia firma, en Roma, en 1959. Desde sus inicios, se hizo famoso por sus vestidos rojos, en un intenso tono escarlata que se convirtió en su color distintivo, hasta el punto de que en la industria se le conocía como el “rojo Valentino”.

En 1960, conoció a su socio comercial de toda la vida (y, durante 12 años, pareja sentimental), Giancarlo Giammetti, entonces un joven estudiante de Arquitectura. Juntos, convirtieron Valentino SpA en una marca reconocida internacionalmente.

Una de las primeras clientas famosas de Valentino fue la actriz Elizabeth Taylor, a quien conoció mientras filmaba “Cleopatra”, en Roma, a principios de la década de 1960. Otras seguidoras y compradoras glamurosas de las creaciones de Valentino en los primeros años de su carrera incluyeron a Begum Aga Khan, la reina Paola de Bélgica, las actrices Audrey Hepburn y Joan Collins, y Jacqueline Kennedy, quien incluso lució un vestido de Valentino para casarse con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis, en 1968.

Su popularidad continuó a lo largo de las décadas. Valentino pasó gran parte de la década de 1970 en Nueva York, rodeado de un amplio círculo de amigos que incluía al artista Andy Warhol y a la editora de Vogue, Diana Vreeland. En la década de 1990, se convirtió en uno de los diseñadores favoritos de las supermodelos de la época, como Claudia Schiffer y Naomi Campbell.

Sus creaciones también aparecieron con frecuencia en la alfombra roja. Solo en los premios Oscar, entre los conjuntos de Valentino más destacados a lo largo de los años se encuentran el vestido ricamente bordado que lució Jane Fonda, en 1981, cuando aceptó el premio al mejor actor en nombre de su padre, Henry; el vestido vintage en blanco y negro que lució Julia Roberts, en 2001; el vestido estilo caftán color menta pastel que lució Jennifer Lopez, en 2003, y el vestido amarillo brillante que llevó Cate Blanchett, en 2005. (Tanto Roberts como Blanchett ganaron un Oscar en esos años). En la ceremonia de los premios de la Academia de 2002, Anne Hathaway desfiló por la alfombra roja con un elaborado vestido de Valentino, acompañada por el propio diseñador.

En años más recientes, Zendaya, Carey Mulligan y Gemma Chan se encuentran entre las asistentes a los Oscar que han lucido creaciones de la marca con gran éxito.

