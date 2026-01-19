Solo queda una parada antes del Super Bowl LX, las Finales de Conferencia están servidas en la NFL

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Los duelos divisionales de la NFL nos dejaron algunas sorpresas, mantuvieron a ciertos favoritos en sus puestos de “privilegio” y arrojaron una que otra decepción. El Super Bowl LX está cada vez más cerca y solo falta una parada de cara a la gran final del 8 de febrero; las Finales de Conferencia.

Si bien los Broncos, con una impecable marca de 4-0 en la postemporada, regresan a esta instancia después de una década, estarán condicionados por la ausencia de su figura Bo Nix. Una oportunidad que se antoja como perfecta para que el conjunto de Nueva Inglaterra, aún jugando de visita, regrese a un Super Bowl después de 8 años.

Los Patriots encontraron el camino del triunfo, en su serie divisional ante los sorprendentes Texans, pese a la lluvia y la nieve que castigó intensamente su casa en Foxborough, Massachusetts. Fue una victoria 28-16 frente a Houston alentada por una ruidosa multitud local en el Gillette Stadium.

A pesar de que la ofensiva de Nueva Inglaterra, liderada por el joven quarterback de segundo año Drake Maye cobró protagonismo, fue la defensa la que realmente selló el triunfo para los Patriots en esta ronda divisional. La presión constante al quarterback CJ Stroud de Houston causó dificultades durante todo el juego.

El jugador de 24 años fue interceptado en cuatro ocasiones, derribado en tres y completó solo 20 de 47 pases en una noche decepcionante como visitante.

Y con la defensa haciendo su trabajo, Maye dio un paso adelante cuando realmente importaba. Fue capturado cinco veces, por la también increíble defensa de Houston, pero Maye logró lanzar tres pases de touchdown para guiar a Nueva Inglaterra de regreso al campeonato de la conferencia.

Con unos Broncos sin Bo Nix en el horizonte, los seguidores de los Patriots podrían estar pensando que este año podría ser, de nuevo, su año.

Y lo más seguro es que los Broncos extrañen a Nix, gran protagonista en la reñida victoria ante los Bills, que también dejó un poco de polémica. El joven quarterback se perderá el resto de la postemporada por una fractura de tobillo.

Poco más de una hora después de que terminara el juego, el entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton anunció que Nix se había roto un hueso del tobillo derecho en la penúltima jugada del juego.

Nix, cuya única titularidad previa en playoffs fue la derrota ante los Bills la temporada pasada, lanzó para tres touchdowns. El jugador de 25 años se mostró sereno, incluso cuando Buffalo intensificó su presión al pase en la segunda mitad.

Los Broncos ganaron con un gol de campo, después de que la defensa de los Bills cometió un par de penalizaciones por interferencia de pase.

Fue una especie de venganza para los Broncos tras la eliminación a mano de los Bills el año pasado. Su victoria por 33-30, la primera victoria de Denver en playoffs en casa en una década, los clasificó al Campeonato de la AFC.

Los Bills terminaron el partido con 100 yardas más que los Broncos, pero se vieron perjudicados por pérdidas de balón inoportunas: cinco en total como equipo, incluyendo cuatro de Josh Allen, quien solo había cometido seis pérdidas de balón en sus primeros 14 partidos de playoffs antes de la fatídica noche del sábado.

Pese a estos errores, quizás en la retina de los seguidores de los Bills, conocida como la Mafia, y para muchos otros del fútbol americano, el tiempo extra se pudo haber evitado, si la infame jugada entre Brandy Cooks (Bills) y Riley Moss (Broncos), se sancionaba como interferencia de pase.

Pero esto no sucedió, tampoco sabremos si como venía el ritmo de juego los Bills hubiesen revertido su suerte y estarían en otra Final de Conferencia, manteniendo el sueño del Super Bowl LX y por supuesto, su ahora exentrenador, Sean McDermott hubiese mantenido su lugar.

Puede sonar exagerado para muchos, pero uno de los discursos favoritos de la postemporada, es que de la Conferencia Nacional saldrá el favorito a ganar el Super Bowl LX.

Seahawks y Rams se vieron las caras en la temporada regular y su último enfrentamiento tuvo que decidirse en tiempo extra, no sin antes ver una espectacular remontada del conjunto de Seattle cuando estuvo por debajo en el marcador en el último cuarto por 16 puntos.

Los Seahawks son la siembra número uno y la aplastante victoria 41-6 ante los 49ers, ratifican su favoritismo. El momento del quarterback Sam Darnold es excepcional y las alternativas en ataque, apoyadas por una defensa implacable, mantienen el balance que necesita cualquier campeón.

Seattle dio una de las actuaciones más dominantes al aplastar a los San Francisco 49ers en el Lumen Field, pese a las molestias físicas de su quarterback.

Darnold jugó con una lesión en el oblicuo que limitó sus repeticiones durante los entrenamientos de esta semana, y el dominio total de los Seahawks significó que Darnold no tuvo que asumir gran parte de la carga. Terminó el partido con solo 12 de 17 pases para 124 yardas y un touchdown.

Desde el saque inicial, cuando el receptor abierto de los Seahawks, Rashid Shaheed, corrió 95 yardas para un touchdown, comenzó todo para los locales.

Con una defensa implacable en el primer cuarto Seattle convirtió el tablero en un monólogo, sumando con los errores de San Francisco; una pérdida de balón en cuarta oportunidad resultó en un gol de campo para los Seahawks y luego un balón suelto resultó en otro touchdown para poner el marcador 17-0 al final del primer cuarto.

Los Niners respondieron con un par de series anotadoras, pero Brock Purdy y la ofensiva de San Francisco no pudieron encontrar la zona de anotación y tuvieron que conformarse dos veces con goles de campo.

Kenneth Walker III brilló enormemente para Seattle después de que el corredor titular Zach Charbonnet abandonara el partido por una lesión de rodilla. Walker terminó el partido con 19 acarreos para 116 yardas y tres touchdowns.

En el duelo divisional, el equipo de Los Ángeles logró resistir la última embestida de los Bears de Chicago en el Soldier Field, para ganar un emocionante partido por 20-17 y en tiempo extra.

Se enfrentarán a su rival divisional, Seattle, por un puesto en el Super Bowl y lejos de condiciones adversas como lo fue la nieve en Chicago el pasado fin de semana.

Para un partido que no fue emocionante en su mayoría, el final del último cuarto y el tiempo extra lo compensaron.

El juego estuvo 10-10 durante los tres cuartos, pero el corredor de los Rams, Kyren Williams, rompió el empate después de su segundo touchdown del juego con poco menos de nueve minutos restantes en el último cuarto.

En el arranque del tiempo extra, la defensa de los Bears logró una gran parada, pero una intercepción de Williams le devolvió el balón a los Rams.

El quarterback de los Bears, Caleb Williams, como lo hizo toda la temporada, apareció con una jugada decisiva, conectando con Cole Kmet para empatar el juego. Williams logró un milagroso pase de 14 yardas -oficialmente 14, porque fueron 40, después de que Williams corrió hacia atrás-, con 18 segundos restantes.

Desde allí, Matthew Stafford y la potente ofensiva de Los Ángeles encontraron una manera de preparar a Harrison Mevis con un gol de campo de 42 yardas para ganar el juego y sellar el pase a la primera Final de Conferencia frente a los Seahawks.

