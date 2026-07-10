Cuba sufre el segundo apagón de esta semana

Por Michael Rios y Patrick Oppmann, CNN en Español

Cuba ha sufrido un apagón a nivel nacional por segunda vez esta semana.

Su red eléctrica nacional colapsó este viernes por la tarde, según el operador de la red y el Ministerio de Energía.

Esto ocurre mientras el país enfrenta una crisis energética en curso, agravada por un bloqueo efectivo de Estados Unidos a los envíos de combustible, que Cuba necesita para generar electricidad.

Cuba ha experimentado varios apagones nacionales en los últimos años, mientras la envejecida infraestructura eléctrica del país lucha por satisfacer la demanda.

La crisis eléctrica del país se agravó este año después de que EE.UU. obligara a los principales proveedores de Cuba a detener los envíos de petróleo. En marzo, tuvo al menos dos apagones totales en una semana.

Tan solo el lunes, el Ministerio de Energía del Gobierno informó en redes sociales que la isla sufrió un colapso, confirmando que se trató de una “desconexión total del sistema”. El funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se fue restableciendo paulatinamente a lo largo de la semana, hasta que ocurrió un nuevo apagón este viernes.

El lunes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a EE.UU. por bloquear las importaciones de combustible en X, y afirmó que Washington está tratando de inducir “una explosión social por asfixia”.

La crisis energética de la isla ha puesto a prueba servicios esenciales como la educación, el transporte y la sanidad. Las nuevas sanciones impuestas por EE.UU. también han deteriorado aún más la economía cubana e impedido que muchos turistas visiten la isla.

Estados Unidos afirma que el control económico asfixiante tiene como objetivo obligar al Gobierno de Cuba a abrir el hermético sistema político de la isla y permitir la inversión extranjera directa.

El mes pasado, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un amplio conjunto de reformas destinadas a abrir su economía. El ministro de Comercio Exterior dijo a CNN que las medidas no se aprobaron en respuesta a presiones externas.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. describió las reformas como “modestas, largamente postergadas y, en última instancia, señales de humo superficiales” del Gobierno.

Funcionarios de EE.UU. y de Cuba han mantenido varias conversaciones en las últimas semanas. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con los jefes de espionaje de Cuba en La Habana, y el comandante del Comando Sur de EE.UU. se reunió con altos funcionarios militares cubanos en el perímetro de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo.

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