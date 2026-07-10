La Casa Blanca refuerza la seguridad de su puerta principal

Por Betsy Klein y Kaitlan Collins, CNN

La Casa Blanca realiza mejoras centradas en la seguridad en su puerta principal, informó a CNN un funcionario, en un proyecto que se espera que dure meses.

Los cambios, que según fuentes han sido defendidos desde hace tiempo por el Servicio Secreto de Estados Unidos, tienen como objetivo reforzar la entrada de la Casa Blanca en el Pórtico Norte, que recientemente ha estado oculto por andamios y una lona mientras los trabajadores reparan las columnas exteriores a petición del presidente Donald Trump.

Pero, a diferencia de muchos de los proyectos de Trump en la Casa Blanca —desde colgar señalización dorada hasta pavimentar el Jardín de las Rosas—, las obras en la puerta principal no son estéticas, sino que se centran en mejorar su seguridad, explicó el funcionario de la Casa Blanca.

El Servicio Secreto de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Las mejoras de seguridad se producen mientras Trump ha sido objetivo de múltiples intentos de homicidio, incluido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton en abril. El mes pasado, hubo un supuesto plan para atacar la pelea de la UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Funcionarios han citado esos incidentes como justificación para el amplio proyecto de salón de baile del presidente, de unos 8.361 metros cuadrados, que, según han dicho, incluiría un sofisticado puerto para drones, posiciones para francotiradores y un búnker subterráneo seguro.

Se espera que las fortificaciones del Pórtico Norte estén terminadas a mediados de septiembre, detalló el funcionario de la Casa Blanca.

La mañana de este viernes, se desplegó un tercer panel de lona con una imagen del exterior de la Casa Blanca alrededor de los andamios del Pórtico Norte, donde continúan los trabajos en las columnas.

El secretario de Interior, Doug Burgum, había pronosticado que el proyecto de las columnas, que implica trabajos de restauración de piedra, se haría “rápidamente”, y no estaba claro por qué se había instalado la lona.

“Todo irá muy rápido. Creo que llevan aquí unos diez días, pero estos chicos trabajan muy rápido”, dijo Burgum en una reciente aparición en “The Katie Miller Podcast”.

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