La Comisión Europea concluye que el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram podría infringir la legislación europea

Por Clare Duffy, CNN

La Comisión Europea afirma que Meta debe realizar cambios significativos en Facebook e Instagram para abordar el “diseño adictivo” de estas plataformas de redes sociales.

Funciones de las aplicaciones como la reproducción automática, el desplazamiento infinito de los feeds, las recomendaciones personalizadas y las notificaciones push podrían comprometer el “bienestar físico y mental” de los usuarios, según declaró la Comisión el jueves. La Comisión determinó que Meta no ha abordado ni advertido adecuadamente a los usuarios sobre estos riesgos, y que podría estar infringiendo la Ley de Servicios Digitales de la UE.

Esta declaración es el resultado de una investigación iniciada en 2024 para determinar si Meta está infringiendo la Ley de Servicios Digitales, la normativa europea para plataformas en línea que entró en vigor el año anterior.

Estas conclusiones, que Meta refuta, se producen tras los fallos de dos jurados estadounidenses de este año que determinaron que Meta ha creado adicción y perjudicado intencionadamente a usuarios jóvenes. Esos casos que se centraron en muchas de las mismas funciones. Varios países, incluidos algunos de la UE, también están tomando medidas para bloquear el acceso de los adolescentes a las redes sociales, después de que Australia implementara el año pasado una prohibición pionera a nivel mundial para menores de 16 años.

Ben Walters, portavoz de Meta, declaró que Meta no está de acuerdo con las conclusiones, “que no tienen en cuenta con precisión las importantes medidas que hemos tomado para proteger a los adolescentes”.

“Desde que comenzó esta investigación, hemos implementado Cuentas para Adolescentes que protegen automáticamente a los jóvenes y otorgan a los padres el control, permitiéndoles bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo de pantalla diario a solo 15 minutos”, reza el comunicado. “Compartimos el compromiso de la Comisión Europea de brindar a los adolescentes experiencias en línea seguras y positivas, y continuaremos colaborando de manera constructiva con ellos”.

Las conclusiones de la Comisión Europea son preliminares, y Meta tendrá la oportunidad de impugnarlas. Sin embargo, si se determina que Meta infringió la Ley de Servicios Digitales (DSA), podría ser multada con hasta el 6 % de sus ingresos globales, que podrían superar los US$ 12.000 millones, según las ganancias del año pasado.

Las conclusiones de la comisión indican que Meta no tuvo en cuenta los riesgos de la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las recomendaciones personalizadas, que “incentivan al usuario a seguir desplazándose y activan el modo automático del cerebro, contribuyendo a hábitos poco saludables y al uso compulsivo”. El informe también señala que Meta ignoró la información sobre el tiempo que los adolescentes pasan en sus aplicaciones por la noche.

La comisión determinó que los esfuerzos de Meta para mitigar estos riesgos no están funcionando. Indicó que los recordatorios de gestión del tiempo se pueden ignorar fácilmente y que las herramientas de control parental de la aplicación requieren que los padres tengan ciertos conocimientos técnicos y dediquen tiempo a comprenderlas, lo que reduce su eficacia.

El mes pasado, un informe de investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad Northeastern que evaluaba la eficacia de las funciones de seguridad para jóvenes en redes sociales reveló que el 66 % de las herramientas de Instagram no funcionaban o eran demasiado difíciles de encontrar para un joven. El informe también expresó su preocupación por la facilidad con la que los jóvenes podían ignorar los recordatorios de gestión del tiempo de Instagram. En respuesta a ese informe, Meta afirmó que la función estaba funcionando según lo previsto: que fue diseñada para servir como recordatorio, pero que, en última instancia, permitía a los jóvenes decidir cuánto tiempo dedicar a la aplicación, aunque los padres podían establecer límites de tiempo estrictos.

Meta lanzó por primera vez sus ajustes de seguridad para “Cuentas de Adolescentes” en 2024, tras años de críticas por parte de padres y legisladores sobre el impacto de la aplicación en la salud mental y el bienestar de los adolescentes. Estos ajustes ofrecen protecciones de privacidad predeterminadas, límites de tiempo y restricciones de contenido para usuarios menores de 18 años —siempre que se hayan registrado con la fecha de nacimiento correcta—, aunque los jóvenes de 16 y 17 años pueden desactivar algunos de estos ajustes. (Meta ha declarado que utiliza inteligencia artificial para detectar si un adolescente miente sobre su edad, pero no está claro qué tan efectiva es esta tecnología).

La Comisión Europea afirmó que Meta debería desactivar funciones clave que generan adicción, como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, lo que supondría un cambio importante en el funcionamiento de la plataforma. También indicó que debería ajustar su sistema de recomendaciones para que sea menos dependiente de la interacción.

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