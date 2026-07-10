Los políticos populistas tanto de la derecha como de la izquierda siguen el ejemplo de Donald Trump

Análisis de Stephen Collinson, CNN

Los populistas modernos del mundo están descubriendo un rasgo común que parece servirles más a ellos que a los votantes a los que dicen defender.

Cuando estalla un escándalo, no es más que una nueva prueba de su profecía autocumplida de que una turbia camarilla de élites del “Estado profundo”, empeñadas en suprimir la democracia, va a por ellos.

A ambos lados del Atlántico esta semana, los políticos parecían preguntarse WWTD (What would Trump do?): ¿Qué haría Trump?

En Maine, el ex candidato demócrata al Senado Graham Platner culpó del colapso de su campaña —por acusaciones de agresión sexual y violencia en las citas, que él niega— a jerarcas distantes del partido que, según dijo, conspiraban para acabar con su movimiento progresista.

En Gran Bretaña, el líder del brexit Nigel Farage renunció a su escaño parlamentario en medio de preguntas sobre su financiación personal que desestimó como una artimaña del establishment. Someterá la cuestión de su conducta “al pueblo” en una elección especial que ha tomado un giro surrealista, ya que su principal oponente podría ser un hombre disfrazado de cubo de basura.

Y en Francia, la líder de ultraderecha Marine Le Pen dijo que se presentará a la presidencia el próximo año llevando una tobillera electrónica después de que se confirmara su condena en un caso en el que Le Pen, su partido Agrupación Nacional y 11 altos cargos fueron condenados por malversar millones de euros de fondos públicos para pagar a trabajadores del partido en Francia. Haciéndose eco de Trump, Le Pen califica las acusaciones de “chasse aux sorcières” —una caza de brujas— por parte de las autoridades estatales.

La embriagadora implicación de los populistas es que sus propias dificultades solo prueban su tesis: que están proponiendo una reordenación tan radical del poder político que fuerzas oficiales siniestras no se detendrán ante nada para derribarlos. En algunos casos, las acusaciones de conducta indebida incluso pueden reforzar la reputación de un populista como alguien que rompe las reglas de la política.

No es que estos líderes populistas no hayan sabido conectar con un sentimiento político legítimo en un momento de agitación global.

Trump acuñó su definición más pura de su atractivo populista personal en su primer discurso de toma de posesión, en enero de 2017, rodeado por las eminencias del establishment político, jurídico, económico y de seguridad nacional del país.

“Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado las recompensas del Gobierno mientras el pueblo ha soportado el costo”, dijo. “Washington prosperó, pero el pueblo no participó de su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los empleos se fueron y las fábricas cerraron”.

Todos los populistas modernos explotan una veta de profundo descontento público, argumentando que las fuerzas globalistas crearon una nueva clase de élites ricamente recompensadas que han inclinado aún más la balanza. En la derecha, Le Pen, Trump y Farage también convirtieron en arma el resentimiento por la inmigración. Este trío hizo crecer sus movimientos durante años y reconoció astutamente la potencia de los temas políticos insurgentes mientras gobiernos centrales disfuncionales dormitaban.

Los demócratas esperan al heredero del senador independiente de Vermont Bernie Sanders, quien utilizó apelaciones económicas populistas en sus dos campañas presidenciales fallidas que, sin embargo, construyeron un ferviente movimiento progresista. Platner había parecido un heraldo de una nueva generación que podría ayudar a liderar un movimiento antiestablishment en la izquierda, aunque su carrera ahora parece condenada después de que abandonara la contienda por el Senado de Maine. Sin embargo, encontró éxito temprano al dar voz a la frustración entre los activistas con los líderes moderados del partido. En el proceso, avivó el debate sobre el potencial de una insurgencia al estilo Trump dentro del Partido Demócrata.

La ola populista moderna anunciada por el voto de Gran Bretaña para abandonar la Unión Europea en 2016, que menguó con la derrota de Trump, en 2020, ahora vuelve a rugir al otro lado del Atlántico con un apoyo estadounidense explícito de líderes como el vicepresidente J. D. Vance. Se está viendo exacerbada por la sensación entre los votantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania de que los políticos centristas del establishment que han prometido repetidamente impulsar cambios siguen sin cumplir.

Sin embargo, el rápido reflejo de destilar crisis políticas personales en un culto a la victimización por parte de clarines populistas — y su insistencia en que las acusaciones de conducta indebida no representan nada más que jugadas de poder de élites ocultas — da motivos de preocupación sobre cómo esos líderes usan sus movimientos. ¿De verdad están motivados únicamente por remediar una sensación generalizada de desesperanza entre sus votantes? ¿O están explotando cínicamente el asco hacia los sistemas políticos para ocultar sus propios fracasos y aspirar a un vasto poder personal?

Como ha demostrado Trump, construir una narrativa de persecución política puede proporcionar combustible de cohete para las campañas. En 2024, mientras enfrentaba múltiples cargos penales y civiles — todos los cuales negó — y después de que fuera condenado en un caso de pagos por silencio, el presidente se posicionó como un agente de la furia de sus votantes contra quienes están en el poder. La maniobra unificó al Partido Republicano detrás de él y terminó la carrera de sus primarias presidenciales a su favor después de que inicialmente pareciera que había un apetito limitado entre las bases del partido por su regreso al poder.

“Yo soy su retribución”, dijo Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora, en marzo de 2023.

Platner, haciendo campaña como un ostricultor de clase trabajadora que habla sin rodeos y veterano de la Infantería de Marina, les pareció a muchos progresistas un arquetipo auténtico que los demócratas necesitaban desesperadamente para disipar su imagen elitista metropolitana. Parecía el antídoto contra candidatos que hablaban en el lenguaje de documentos de postura liberales, mientras el partido lucha por encontrar un lenguaje político que atraiga a los estadounidenses comunes.

Al igual que Trump, Platner intentó convertir las controversias sobre su personalidad en evidencia de una conspiración más amplia para descarrilar una campaña que era peligrosa para el monopolio del poder de Washington. Pero, en última instancia, le faltó la piel de teflón de Trump. Dijo que abandonaría la carrera al Senado el miércoles después de que una mujer dijera a CNN y Politico que él la violó mientras estaba fuertemente intoxicado hace casi cinco años, cuando mantenían una relación casual. Platner niega la acusación.

Pero racionalizó su salida no como un momento personal de rendición de cuentas, sino como prueba de que era demasiado amenazante para los poderosos como para que se le permitiera triunfar. “No son las acusaciones falsas, sin embargo, las que nos han traído a donde estamos. Es el hecho de que están siendo utilizadas por el establishment político para ejercer presión estructural sobre nosotros”, dijo Platner en un video anunciando su decisión. “Vivimos en un sistema político que no está construido para la gente normal. Es un sistema construido estructuralmente para asegurarse de que movimientos como el nuestro no puedan prosperar”.

Pero este argumento es engañoso. La campaña de Platner no fue víctima de un complot conspirativo del establishment político y los medios, aunque sus adversarios sin duda estaban deseosos de ver que se usara investigación de oposición en su contra. Terminó después de que dos mujeres hicieran públicas acusaciones sobre él, que él niega.

Farage también niega toda conducta indebida. El líder del partido Reform UK ha sido señalado como un posible primer ministro después de las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes de agosto de 2029. Esto sería un logro impresionante por parte de un líder insurgente que forjó una imagen de hombre común al que le gusta tomarse una pinta en el pub.

Pero ahora Farage está luchando contra acusaciones de que no declaró regalos por valor de millones de libras de donantes adinerados. Niega haber cometido irregularidades en medio de una investigación del organismo de control de normas del Parlamento.

Planea convencer a los votantes en su áspera circunscripción costera de que hay una conspiración en marcha. “Esta será una elección parcial de pueblo contra el establishment”, dijo en un video. La nueva votación, dijo Farage, es una “oportunidad de hacerle una peineta a todo el establishment, para, francamente, decirles a dónde pueden ir”. Imitando a Trump en 2024, cerró diciendo: “Si yo gano, tú ganas”.

Al igual que Farage, Le Pen dice que el pueblo francés debería tener la “última palabra” sobre su destino. Y al igual que Trump, busca retratar una sinergia entre su propio trato y una población que, según afirma, ha sido perseguida por la negligencia del Estado. “Hay muchos franceses que están pasando por dificultades, y nosotros también estamos pasando por dificultades”, dijo Le Pen en una entrevista en horario de máxima audiencia en la cadena de televisión TF1. “Estas pruebas, creo, nos han fortalecido”.

Le Pen precede a Trump como pionera populista y ha limado los bordes más ásperos del movimiento de extrema derecha que en su día lideró su difunto padre, Jean-Marie Le Pen. Se prepara para su cuarto intento de ganar la presidencia y posiblemente su mejor oportunidad de alcanzar el poder supremo en Francia.

Y, como informó desde París Melissa Bell, de CNN, Le Pen tiene algo más en común con Trump: si gana las elecciones del próximo año, cualquier problema legal persistente podría desaparecer de inmediato gracias a la inmunidad presidencial.

Las próximas elecciones en el Reino Unido y Francia pondrán a prueba si Farage y Le Pen pueden emular la escapología política de Trump.

En aquel primer discurso de toma de posesión de 2017, Trump acusó a que “el establishment se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país”.

Pero una década después, las controversias, los escándalos y las acusaciones que rodean a los nuevos populistas están creando un momento de ironía a medida que se acercan al poder.

Se les acusa de utilizar sus movimientos para proteger no a las personas ignoradas o perjudicadas por el establishment político y económico, sino a ellos mismos.

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