Tiroteo masivo en el mayor festival callejero latino de Toronto deja dos muertos

Por Emma Tucker, CNN

Dos personas murieron y varias más resultaron heridas después de que al menos dos atacantes intercambiaran disparos entre la multitud durante el festival callejero latino más grande de Canadá, celebrado el sábado en Toronto, informó la policía.

Un total de seis personas recibieron disparos y varios sospechosos siguen prófugos, informó el subjefe del Servicio de Policía de Toronto, Frank Barredo, en una conferencia de prensa el sábado por la noche.

La policía acordonó tres escenas del crimen, pero no existe una amenaza activa para los residentes de la zona, añadió Barredo.

“Pareció tratarse de un intercambio de disparos entre dos individuos que se atacaban mutuamente”, dijo Barredo.

Los asistentes al festival huían por las aceras alejándose del lugar —delimitado por cinta policial amarilla— mientras numerosas camionetas SUV y patrullas negras, vehículos blindados pesados ​​y ambulancias se dirigían a toda velocidad hacia la zona, según mostraron imágenes de CTV.

La policía informó que aseguró el lugar aproximadamente una hora después de que comenzara el tiroteo, pero siguió instando a la gente a mantenerse alejada de la zona —situada en el centro de la ciudad— donde se celebra desde hace 22 años el festival “Salsa on St. Clair”, un evento de varios días dedicado a la cultura latina, según los organizadores.

CNN se ha puesto en contacto con los organizadores del festival, la policía y las autoridades municipales para solicitar comentarios.

Aunque la violencia armada mortal es menos común en Canadá que en Estados Unidos, aun así devasta a las comunidades.

Hace menos de tres semanas, el país quedó devastado por otro tiroteo masivo cuando un hombre armado abrió fuego en Montreal. Un posterior tiroteo con la policía dejó dos muertos a plena luz del día y marcó la primera vez en dos decenios que un agente de policía de Montreal muere en el cumplimiento del deber.

El tiroteo ocurrió en un país con leyes sobre armas mucho más estrictas en comparación con Estados Unidos y donde los tiroteos masivos son poco frecuentes. Después de que Canadá sufriera su tiroteo más mortífero en Nueva Escocia en 2020, en el que murieron 22 personas, el gobierno implementó importantes reformas y prohibiciones sobre armas de estilo militar.

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