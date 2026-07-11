Arrestan a hombre de 28 años bajo sospecha de matar a exministra del Reino Unido

Por Max Saltman, CNN

Un hombre de 28 años fue arrestado la tarde del sábado en South Yorkshire, Inglaterra, “bajo sospecha de homicidio” de la exparlamentaria británica Ann Widdecombe, según la Policía británica.

“El sospechoso, que es un ciudadano británico blanco, se encuentra ahora bajo custodia policial”, indicó el comunicado de la Policía de Devon y Cornwall. “La familia de la señorita Widdecombe ha sido informada de este desarrollo”.

“Contamos con el apoyo de la Unidad de Lucha contra el Terrorismo del Noreste y la Policía de South Yorkshire, quienes realizaron el arresto en nombre de la Policía de Devon y Cornwall”, continuó el comunicado.

La Policía señaló que no hay información que sugiera que la muerte de Widdecombe haya sido un acto de terrorismo o motivado políticamente.

Ella había “sufrido heridas graves”, dijo el subjefe de policía Matt Longman en una declaración anterior.

El arresto del sábado es el segundo en la investigación sobre la muerte de Widdecombe. El viernes, la Policía arrestó brevemente y luego liberó a un hombre de 26 años. Ese hombre “ya no forma parte de la investigación”, dijeron las autoridades.

Widdecombe, de 78 años, fue exmiembro conservadora del Parlamento, ministra del Gobierno y figura habitual en la televisión británica. En 2019, fue elegida para el Parlamento Europeo como miembro del Partido Brexit, liderado por el legislador de derecha Nigel Farage.

Tras la retirada formal del Reino Unido de la UE, se desempeñó como portavoz de inmigración de la organización sucesora del Partido Brexit, Reform UK.

Farage publicó el viernes una declaración en Instagram lamentando la muerte de Widdecombe, diciendo que ella “dedicó su vida al servicio público”.

Farage visitó Devon el sábado para colocar una corona en honor a Widdecombe, según informó la agencia de noticias británica PA Media.

Los diputados de Reform UK ahora cuentan con protección de seguridad las 24 horas tras la muerte de Widdecombe, reportó PA.

La seguridad está siendo financiada por el partido y fue ofrecida por temor a ataques similares.

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