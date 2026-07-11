Aumenta a 4.333 la cifra de personas fallecidas por terremotos en Venezuela; estiman que serán necesarias 25.000 viviendas

Por Anabella González y Uriel Blanco, CNN en Español

Hasta ahora son 4.333 las personas que murieron en Venezuela a causa del doble terremoto del 24 de junio, de acuerdo con las cifras oficiales que dio a conocer el Gobierno este sábado. El número de fallecidos reflejó un aumento de 215 personas respecto del balance que dieron a conocer las autoridades el viernes.

Mientras tanto, continúan las actividades de remoción de escombros y recuperación de cuerpos en La Guaira, el estado más afectado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y más del 90 % han sido dados de alta.

El funcionario y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, precisó que 18.437 personas se encuentran actualmente viviendo en un total de 94 campamentos transitorios.

Desde el 24 de junio han ocurrido 1.202 réplicas, entre ellas, una de baja intensidad en la mañana de este sábado, según el balance oficial.

Rodríguez dijo que, hasta este sábado, hay casi 18.000 personas sin vivienda, y que esa cifra “seguramente va a aumentar” una vez que termine el proceso de evaluación que comienza este sábado, en el que funcionarios del Gobierno venezolano acudirán a los refugios para conocer el estado de las viviendas de los afectados.

Este registro, en palabras del presidente de la Asamblea Nacional, servirá para saber cuántas viviendas nuevas se necesitan en el país “para estas personas que sufrieron las consecuencias de los terremotos”.

Según datos oficiales, 856 edificios fueron afectados en el país por los sismos del 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron completamente. El Gobierno estimó este sábado que se necesitarán 25.000 viviendas para las personas que la perdieron.

“Los cálculos iniciales señalan que necesitaremos aproximadamente 25.000 viviendas. Pero no es solamente las 25.000 viviendas que tenemos que construir, comprar, terminar y alquilar lo más pronto posible, sino también el proceso de reconstrucción de ciudades”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional.

Para esto, dijo, también serán necesarios los recursos en el exterior, como el oro venezolano que se encuentra en el Banco de Inglaterra, por lo que la presidenta encargada envió una carta esta semana al rey británico Carlos III para pedirle que libere ese metal.

Días atrás, el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, señaló que luego de los sismos había “al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría de los cuales se han derrumbado por completo”. Por su parte, la NASA indicó en un informe basado en información satelital que hasta 60.000 edificios podrían haber sido dañados o destruidos en Venezuela por los terremotos.

A 17 días de la tragedia, el Gobierno de Venezuela aún no ha precisado datos sobre la cantidad de desaparecidos que hay tras los terremotos ocurridos en el país.

Rodríguez aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer “en especulaciones”.

“Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturar la huella dactilar”, dijo en la rueda de prensa en Caracas, y agregó que representan “el 7 % del total de personas fallecidas”.

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Con información de la agencia EFE.