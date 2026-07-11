La muerte del inmigrante Lorenzo Salgado suma tensión a las relaciones entre Sheinbaum y Trump

Análisis por Mauricio Torres, CNN en Español

La temperatura de las relaciones entre México y Estados Unidos, que con frecuencia está en riesgo de aumentar entre estos dos países vecinos separados por una de las fronteras más calientes del mundo, volvió a subir esta semana y no parece haber señales de enfriamiento en el corto plazo.

El incremento no solo se dio por los reclamos de México para que Estados Unidos explique cómo se produjo la detención del capo mexicano Ismael “el Mayo” Zambada, quien fue arrestado en territorio estadounidense en julio de 2024 después de ser trasladado en avión en circunstancias poco claras. También se debió a un hecho enmarcado en el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Donald Trump: la muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo desplegado en Houston por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), al que está adscrito ICE, agentes identificaron a Salgado como un inmigrante indocumentado y quisieron detenerlo el martes por la mañana, pero él supuestamente se negó a frenar su vehículo, embistió a los uniformados y uno de ellos le disparó “en defensa propia”. Sin embargo, la familia de Salgado niega que el incidente haya ocurrido así.

“Estos vehículos no estaban marcados. No tenían emblemas ni logotipos ni luces intermitentes. No había manera de que él supiera que eran agentes de ICE. Sé que mi papá se habría detenido si los agentes de ICE se hubieran identificado formal y claramente, al menos a través de las marcas en sus vehículos. Mi papá se habría detenido y habría cooperado porque él sabía que había un proceso para que él pudiera ser liberado de cualquier tipo de detención”, dijo Ronaldo Salgado, su hijo, en una entrevista el jueves con Erin Burnett, de CNN.

Más allá de las versiones encontradas, lo cierto es que el hecho generó reacciones en México. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó el jueves que 17 inmigrantes mexicanos han muerto en centros u operativos de ICE en lo que va del segundo mandato presidencial de Trump, por lo que anunció una estrategia legal que incluye denuncias penales ante la justicia de Estados Unidos, acciones civiles y solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Consultado sobre el tema, el DHS defendió este viernes la actuación de ICE. En un correo electrónico enviado a CNN, rechazó que haya un aumento de muertes en sus instalaciones u operaciones y aseguró que las personas detenidas “reciben un debido proceso completo, son provistas con alimentos adecuados, agua y tratamiento médico, y tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados”. En la misma línea, negó que sus funcionarios cometan abusos.

“Los agentes de ICE están entrenados para usar el mínimo de fuerza necesario para resolver situaciones peligrosas para priorizar la seguridad del público y de nuestros oficiales. Los agentes están altamente entrenados en tácticas de distensión y regularmente reciben entrenamiento en uso de la fuerza”, dijo.

Analistas consultados este viernes coincidieron en que la muerte de Salgado se suma a las tensiones entre los gobiernos de Sheinbaum y Trump, aunque difirieron en su valoración sobre la respuesta de México a este y otros fallecimientos.

El internacionalista Fausto Pretelin consideró que la relación entre México y Estados Unidos está en “el peor momento” y que, si bien México debía reaccionar a las muertes de inmigrantes, el camino para hacerlo era a través de los consulados, no mediante un anuncio en la conferencia diaria de Sheinbaum.

“La presidenta ha cometido el error de llevar la política exterior a la mañanera, la mañanera es el peor lugar para hacer política exterior”, dijo. “Es una actuación, a veces sobreactuación, y se pierde la oportunidad de tomar estos temas en serio. Y, cuando digo en serio, es que se deben usar los canales diplomáticos”, argumentó.

En contraste, el académico Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estimó que este tipo de respuesta debió haberse presentado mucho antes.

“Es increíble que tuvieron que suceder 17 fallecimientos para que las autoridades mexicanas finalmente anunciaran una estrategia que pasara de lo meramente diplomático a lo judicial. Claro, se ha hecho el anuncio, todavía quiero ver que se desarrollen las acciones que se han manifestado”, expuso Muñoz Bravo, para quien este es el momento de que México construya “una verdadera defensa de los connacionales en el exterior” que articule a los consulados y organizaciones civiles.

Reagan Williams, investigadora sobre crisis, conflicto y armas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo a CNN este viernes que ICE, en vez de garantizar los derechos de las personas bajo su custodia, “se ha centrado en aumentar las detenciones y debilitar los mecanismos de supervisión interna”.

“Los actores locales e internacionales tienen un papel fundamental para impulsar al Gobierno de Trump a promover una mayor transparencia, mediante investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas en centros de detención de ICE y en las comunidades afectadas por sus actividades”, señaló.

En un año en el que México ha tenido que enfrentar las presiones de Estados Unidos por temas como el combate al crimen, los presuntos nexos de políticos mexicanos con el narcotráfico y la negociación pendiente del tratado comercial que ambos países tienen con Canadá, el T-MEC, la muerte de Salgado y otros inmigrantes se suma a las ya fuertes tensiones entre los gobiernos de Sheinbaum y Trump.

“Sí afecta, este es un incidente no menor que afecta la relación bilateral y los pendientes que México y Estados Unidos tienen enfrente de sí para resolver muchos problemas, de seguridad, de migración y de comercio, que en este momento están en una situación de pobreza enorme funcionalmente hablando”, dijo José Luis Valdés Ugalde, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

El analista estimó que Estados Unidos no da señales de que le importen las numerosas críticas a su política migratoria, mientras que México no ha sabido defender a la comunidad migrante y ha cometido lo que describe como “errores” en la conducción de su política exterior.

Uno de ellos, según Valdés Ugalde, ha sido rechazar las solicitudes de extradición de políticos presuntamente ligados con el narcotráfico con el argumento de la soberanía nacional, pues ha dado al Gobierno de Trump una ventana para tener represalias en otras áreas, como la renegociación del T-MEC.

“No se ven visos de reconstrucción de la relación, está muy perjudicada la relación por las actitudes de ambos gobiernos y por la posición de México a la defensiva”, dijo.

Muñoz Bravo, por su parte, consideró que las elecciones de noviembre en Estados Unidos, en las que se renovará una parte del Congreso, pueden abrir una oportunidad para México si Trump y el Partido Republicano pierden peso legislativo.

“Es importantísimo lo que vamos a ver en noviembre”, dijo. “Si de nueva cuenta retiene las dos cámaras Donald Trump, su agenda antiinmigrante y anti libre comercio se va a mantener, aunado a esta agenda de combate supuestamente a grupos del narcotráfico. Es fundamental lo que vamos a ver en noviembre. En caso contrario, si no tiene mayoría en las cámaras, va a tener contrapesos que van a permitir incluso tener margen de negociación con otros actores en Estados Unidos”, agregó.

Hasta entonces, el panorama que México tiene frente a sí es uno marcado por las ya constantes tensiones con su vecino, con el riesgo de que otros factores, como otras muertes de inmigrantes mexicanos bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, incrementen la temperatura todavía más.

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