La muerte del joven negro Nolan Wells genera especulaciones y desconfianza. Esto es lo que se sabe sobre la investigación

Por Holly Yan, CNN

Ha pasado una semana desde que Nolan Wells y sus amigos realizaron un viaje con motivo del 4 de julio a Horn Island, una extensión de naturaleza virgen e inhabitada frente a la costa de Mississippi, carente de refugios, instalaciones o servicios de comunicación.

Sus amigos regresaron a casa. Wells, estudiante y receptor abierto (wide receiver) del Southwest Mississippi Community College, no lo hizo. Su cuerpo fue hallado el lunes por la mañana por un agente del Servicio de Parques Nacionales, boca abajo en el agua, cerca de la orilla.

Ahora quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿por qué no regresó en la embarcación con sus amigos?, ¿por qué no llevaba consigo su teléfono móvil?, ¿se vio envuelto Wells en algún altercado?, ¿se separó del grupo para hablar con una chica en la isla?

Aunque el Departamento del Sheriff del condado de Jackson continúa investigando, la muerte de Wells ha avivado las especulaciones y la desconfianza, en parte debido a la conflictiva historia racial de Mississippi, al hecho de que Wells parecía ser la única persona de color en una fotografía del grupo durante el viaje, y a un comentario previo del sheriff indicando que no sospechaba de un acto delictivo, sin explicar los motivos.

“Esto no huele bien”, declaró el viernes el reverendo Al Sharpton en una conferencia de prensa. “Algunos dicen: ‘Reverendo, ¿están ustedes sacando a relucir el tema racial?’. Bueno, nosotros no estamos introduciendo el factor racial. Pero tampoco lo descartamos, porque no sabemos qué sucedió. Así que está bien que nos digan: ‘No se apresuren a decir que fue un acto racista’. Pero yo les digo: no se apresuren a decir que no fue racismo, porque no lo sabemos”.

Sin embargo, nada en el caso —salvo las especulaciones sobre la raza— resulta particularmente inusual, señaló Charles Ramsey, analista de temas policiales de CNN. Es bastante común que las fuerzas del orden tarden una semana o más en recopilar todas las pruebas y testimonios necesarios para determinar la causa de una muerte.

El sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, no respondió el viernes a las preguntas de CNN, como por ejemplo si ya se había interrogado a todos los amigos que acompañaron a Wells en el viaje. Sin embargo, Ledbetter declaró anteriormente a WXXV, una cadena afiliada a CNN, que “hará falta mucho trabajo arduo” para esclarecer este caso.

Esto es lo que dicho trabajo podría implicar:

Es importante entrevistar a cada uno de los amigos con los que viajaba Wells, a cualquier persona que estuviera en la playa en ese momento y a una joven con la que supuestamente él estaba hablando en la isla, señaló Ramsey.

“Tienen que entrevistarlos uno por uno, individualmente, para asegurarse de que la versión de los hechos sea coherente”, afirmó Ramsey, quien anteriormente dirigió los departamentos de Policía de Filadelfia y de la ciudad de Washington.

El abogado Ben Crump, representante de la familia de Wells, expresó su desconcierto ante la falta de detalles claros que han surgido en torno al caso.

“Una joven con la que él hablaba dice: ‘Bueno, Nolan dijo que iba a regresar para subir al barco con los chicos’. Los chicos dicen que Nolan les comentó que se quedaría hablando con la joven. Es una contradicción”, señaló Crump.

Uno de los aspectos más extraños del caso tiene que ver con el teléfono celular de Wells. Crump calificó de insólito que un adolescente no tuviera consigo su teléfono y destacó que los padres de Wells lograron localizar el aparato antes que la Policía.

Los padres afirmaron que los datos del historial de ubicación hallados en las aplicaciones del teléfono les plantearon dudas. Asimismo, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se hubieran borrado mensajes o imágenes del dispositivo.

También han surgido especulaciones sobre si Wells se vio envuelto en un altercado poco antes de que se denunciara su desaparición.

La madre de Wells aseguró que su hijo no era una persona conflictiva y que evitaba las discusiones.

“Nolan no era alguien a quien le gustaran las peleas, las peleas físicas. En realidad, ni siquiera le gustaban las discusiones”, comentó Christine Wonsley.

El cuerpo del joven de 18 años fue hallado en el agua, cerca de la orilla, en el extremo noroeste de Horn Island, según informó Bruce Lynd, forense del condado de Jackson.

“El bañador que llevaba puesto coincidía con el que aparecía en la fotografía donde se le vio por última vez”, declaró Lynd a CNN el viernes.

Crump, el abogado de la familia, puso en duda la idea de que Wells pudiera haberse ahogado, señalando que el adolescente era un atleta fuerte y sabía nadar.

Sin embargo, las islas barrera frente a la costa de Mississippi tienen antecedentes de corrientes fuertes y muertes por ahogamiento, señaló el forense.

“Las corrientes son fuertes allí, especialmente en ese extremo de la isla”, dijo Lynd. “A lo largo de los años, se han producido ahogamientos en las islas barrera en numerosas ocasiones”.

No se observaron signos inmediatos ni evidentes de violencia o traumatismo en el cuerpo de Wells, indicó el forense. No obstante, debido a las circunstancias inciertas, “solicitamos una autopsia en la oficina del médico forense estatal para que pudieran realizar un examen completo y determinar si hubo algún acto delictivo o traumatismo”, explicó Lynd.

Los resultados de dicha autopsia —así como la causa y la manera de la muerte de Wells— aún no están disponibles, ya que la oficina del médico forense aguarda los resultados de las pruebas toxicológicas rutinarias, las cuales pueden demorar días o semanas.

“He llegado a esperar hasta dos o tres semanas por los resultados de toxicología”, comentó Ramsey.

Mientras tanto, la familia ha iniciado su propia investigación sobre las posibles causas de la muerte del adolescente.

Crump expresó que, en su opinión, si Wells se hubiera ahogado, alguien lo habría visto forcejeando o habría intentado ayudarlo; aunque, según la Alianza Nacional para la Prevención de Ahogamientos (National Drowning Prevention Alliance), el ahogamiento puede ser rápido y silencioso, y no siempre se manifiesta como uno esperaría.

“Los hechos no cuadran. Por eso, a petición de la familia, hicimos que se realizara una autopsia independiente”, declaró Crump el viernes.

“Trasladamos su cuerpo en avión desde Mississippi hasta la ciudad de Washington, ya que la familia quería asegurarse de contar con un médico sin vínculos con las fuerzas del orden de Mississippi para realizar un examen independiente del cuerpo de su hijo; esperamos obtener esos resultados en un futuro muy próximo”.

Ramsey, quien es negro, dijo comprender por qué algunos habitantes de Mississippi podrían preocuparse ante la posibilidad de que la raza haya influido en la muerte de Wells o en la investigación. Asimismo, expresó sus más sentidas condolencias a la familia por su inmensa tragedia.

Sin embargo, señaló que, hasta el momento, no hay nada sorprendente en los plazos de esta investigación ni en la forma en que se está desarrollando. “No es algo inusual. Lo inusual es el grado de atención mediática”, dijo. “La única razón por la que estamos teniendo esta conversación es porque ocurrió en Mississippi. Él es un joven negro y salió con amigos que, casualmente, son blancos”.

Existen numerosas razones posibles por las que Wells no estaba con sus amigos al final del viaje, señaló Ramsey. Además, las circunstancias que rodearon la muerte de Wells no se limitan a un acto delictivo o a un ahogamiento accidental.

“Hay todo tipo de posibilidades”, afirmó. “Uno se volvería loco tratando de especular sobre cada cosa que podría haber sucedido. Y, en última instancia, se necesitan pruebas para reconstruir realmente lo que ocurrió”.

Incluso si Wells se ahogó, “hay diversas razones por las que una persona puede ahogarse”, dijo Ramsey.

Gran parte de las críticas, especulaciones e indignación en las redes sociales esta semana surgieron después de que el sheriff local emitiera un comunicado indicando que “no se sospechaba de ningún acto delictivo”.

Puede que haya sido una elección desafortunada de palabras que condujo a un malentendido generalizado, comentó Ramsey. Habría sido más preciso decir que no había signos inmediatos ni evidentes de un acto delictivo, algo similar a lo que el forense declaró a CNN.

Sin embargo, hasta que se publiquen los resultados de las autopsias y los investigadores indiquen cuál creen que fue la causa de la muerte de Wells, cualquiera que especule o saque conclusiones precipitadas estaría haciéndole “un flaco favor a la familia”, señaló Ramsey.

En una conferencia de prensa celebrada el viernes, la madre de Wells describió entre lágrimas las dos respuestas que tanto anhela:

“Solo queremos saber qué pasó y por qué nuestro hijo no regresó a casa”.

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Con información de Devon M. Sayers, Maria Sole Campinoti, Chelsea Bailey, Ryan Young y Elizabeth Wolfe, de CNN.